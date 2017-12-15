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Политика
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Политика
Жириновский прокомментировал приговор Улюкаеву
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    Жириновский прокомментировал приговор Улюкаеву

    21:46  15 Декабря 2017  /обновлено: 21:46  15 Декабря 2017
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    Жириновский прокомментировал приговор Улюкаеву

    Москва, 15 декабря. Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал приговор, вынесенный бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву.

    По его словам, если покушение на взятку было первым в биографии Улюкаева, то «можно было бы дать и меньше срок». Однако если в процессе деятельности экс-министра было много сигналов о коррупционной схеме — это достаточная мера, уверен Жириновский.

    «Если чисто по-человечески смотреть, то он будет вызывать чувство жалости. На заядлого взяточника со злыми намерениями он не очень похож», — цитирует политика RT.

    Он также отметил, что страна продолжает бороться с коррупцией, однако меры нужно ужесточать.

    «Жалко Улюкаева, но борьба требует ужесточения мер», — резюмировал лидер ЛДПР.

    Напомним, что 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима.

    Автор: Алексей Громов
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    #жириновский #улюкаев
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