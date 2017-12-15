Тиллерсон заявил о готовности США к военному решению проблемы КНДР

Нью-Йорк, 15 декабря. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов к военному конфликту с КНДР, «если что-то пойдет не так». Об этом госсекретарь заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Северной Корее.

«Президент (США Дональд Трамп – прим. ФАН) ясно сказал, что с военной точки зрения мы будем готовы, если что-то пойдет не так. И наши вооруженные силы готовы», — сказал Тиллерсон.

Стоит отметить, что в начале недели Япония, США и Южная Корея начали совместные военно-морские учения, которые должны стать ответом на ракетные испытания Пхеньяна. Позднее в министерстве иностранных дел КНДР заявили, что проводимые США и Южной Кореей учения, а также угрозы Вашингтона о нанесении превентивных ударов по территории Северной Кореи делают неизбежным начало войны на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что начало войны — лишь вопрос времени.