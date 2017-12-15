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Политика
КНДР обвинила СБ ООН в «низкопоклонстве перед США»
Политика
Тиллерсон заявил о готовности США к военному решению проблемы КНДР
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    Тиллерсон заявил о готовности США к военному решению проблемы КНДР

    21:40  15 Декабря 2017  /обновлено: 21:41  15 Декабря 2017
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    Тиллерсон заявил о готовности США к военному решению проблемы КНДР

    Нью-Йорк, 15 декабря. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов к военному конфликту с КНДР, «если что-то пойдет не так». Об этом госсекретарь заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Северной Корее.

    «Президент (США Дональд Трамп – прим. ФАН) ясно сказал, что с военной точки зрения мы будем готовы, если что-то пойдет не так. И наши вооруженные силы готовы», — сказал Тиллерсон.

    Стоит отметить, что в начале недели Япония, США и Южная Корея начали совместные военно-морские учения, которые должны стать ответом на ракетные испытания Пхеньяна. Позднее в министерстве иностранных дел КНДР заявили, что проводимые США и Южной Кореей учения, а также угрозы Вашингтона о нанесении превентивных ударов по территории Северной Кореи делают неизбежным начало войны на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что начало войны — лишь вопрос времени.

    Автор: Алексей Громов
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