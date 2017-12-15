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Политика
КНДР обвинила СБ ООН в «низкопоклонстве перед США»
Украина
«Обмен КНДР на Украину запущен»: в Киеве рассказали о «большой сделке» Путина и Трампа
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    «Обмен КНДР на Украину запущен»: в Киеве рассказали о «большой сделке» Путина и Трампа

    21:29  15 Декабря 2017  /обновлено: 21:29  15 Декабря 2017
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    «Обмен КНДР на Украину запущен»: в Киеве рассказали о «большой сделке» Путина и Трампа

    Киев, 15 декабря. Украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук рассказал о якобы существующей «большой сделке» между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Слова Корнейчука цитируют украинские СМИ.

    Политолог решил прокомментировать заявление Владимира Путина о формате миссии ООН в Донбассе, сделанное президентом РФ в ходе пресс-конференции 14 декабря. Российский лидер поддержал предложение Меркель относительно свободного перемещения миротворцев по всей территории Донбасса.

    По мнению Корнейчука, заявление Владимира Путина о миротворцах в Донбассе говорит об «активизации выполнения большой сделки» двух лидеров.

    «Запущенный процесс обмена КНДР на Украину», — самый важный элемент этой сделки, — убежден украинский политолог.

    Накануне Михаил Погребинский прокомментировал заявление Путна о необходимости завершить процесс обмена пленными между Украиной, ДНР и ЛНР до Нового года.

    Автор: Сергей Свазовский
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