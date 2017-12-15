«Обмен КНДР на Украину запущен»: в Киеве рассказали о «большой сделке» Путина и Трампа

Киев, 15 декабря. Украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук рассказал о якобы существующей «большой сделке» между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Слова Корнейчука цитируют украинские СМИ.

Политолог решил прокомментировать заявление Владимира Путина о формате миссии ООН в Донбассе, сделанное президентом РФ в ходе пресс-конференции 14 декабря. Российский лидер поддержал предложение Меркель относительно свободного перемещения миротворцев по всей территории Донбасса.

По мнению Корнейчука, заявление Владимира Путина о миротворцах в Донбассе говорит об «активизации выполнения большой сделки» двух лидеров.

«Запущенный процесс обмена КНДР на Украину», — самый важный элемент этой сделки, — убежден украинский политолог.

Накануне Михаил Погребинский прокомментировал заявление Путна о необходимости завершить процесс обмена пленными между Украиной, ДНР и ЛНР до Нового года.