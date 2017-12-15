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Российские дипломаты призвали Джонсона остерегаться медведей на улицах Москвы
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    Российские дипломаты призвали Джонсона остерегаться медведей на улицах Москвы

    21:31  15 Декабря 2017  /обновлено: 21:31  15 Декабря 2017
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    Российские дипломаты призвали Джонсона остерегаться медведей на улицах Москвы

    Лондон, 15 декабря. Посольство России в Великобритании предупредило главу МИД Бориса Джонсона о «медведях на улице Москвы». Сообщение появилось на странице дипмиссии в Twitter.

    К записи посольства прикреплена вырезка из The Times. В статье опубликовано открытое письмо лейбориста Криса Брайанта, который призвал Джонсона опасаться отравленной еды, хакеров и попыток втянуть его в сексуальный скандал во время визита в Россию, передает «Газета.Ru».

    «Но прежде всего, остерегайтесь медведей на улицах Москвы (почему Брайант упустил это?)», —говорится в микроблоге посольства РФ в Британии.

    Отметим, что Крис Брайант возглавляет комитет по российско-британским отношениям в парламенте Соединенного Королевства. В письме Джонсону он рассказал о своем визите в Москву, который произошел в 2010 году. По словам политика, каждый час в его отеле звонил телефон, однако когда он поднимал трубку, никто не отвечал.

    «Мне сообщили, что это стандартная процедура, которая мешает британским министрам спать», — отметил Брайант в письме.

    Напомним, что Борис Джонсон планирует посетить в Москву и встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #москва #борис джонсон #британия
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