Российские дипломаты призвали Джонсона остерегаться медведей на улицах Москвы

Лондон, 15 декабря. Посольство России в Великобритании предупредило главу МИД Бориса Джонсона о «медведях на улице Москвы». Сообщение появилось на странице дипмиссии в Twitter.

К записи посольства прикреплена вырезка из The Times. В статье опубликовано открытое письмо лейбориста Криса Брайанта, который призвал Джонсона опасаться отравленной еды, хакеров и попыток втянуть его в сексуальный скандал во время визита в Россию, передает «Газета.Ru».

«Но прежде всего, остерегайтесь медведей на улицах Москвы (почему Брайант упустил это?)», —говорится в микроблоге посольства РФ в Британии.

But first and foremost, beware of the bears???? on Moscow streets (why did @RhonddaBryant miss this one?) pic.twitter.com/83MxX7hHtq — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 15, 2017

Отметим, что Крис Брайант возглавляет комитет по российско-британским отношениям в парламенте Соединенного Королевства. В письме Джонсону он рассказал о своем визите в Москву, который произошел в 2010 году. По словам политика, каждый час в его отеле звонил телефон, однако когда он поднимал трубку, никто не отвечал.

«Мне сообщили, что это стандартная процедура, которая мешает британским министрам спать», — отметил Брайант в письме.

Напомним, что Борис Джонсон планирует посетить в Москву и встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.