«Жесткий прием»: Польша услышала в словах Путина о гибели Качиньского «четкий сигнал»

Варшава, 15 декабря. Некоторые польские СМИ нашли справедливым ответ президента России Владимира Путина на вопрос о бомбах, которые якобы были заложены на борту самолета экс-президента Польши Леха Качиньского.

Российский лидер обратил внимание задавшего вопрос журналиста на то, что самолет вылетел из Варшавы, а не из Москвы, а значит, если бомбы и были, то террориста нужно искать в самой Польше.

Автор польского портала Onet Анджей Гайцы заметил, что Путин абсолютно прав в данном случае, однако расценил его ответ, как «жесткий прием» и «четкий сигнал» Польше о том, что Россия закрыла для себя этот вопрос. По словам Гайцы, этот сигнал адресован новому польскому руководству и, в частности, премьер-министру республики Матеушу Моравецкому. Его смысл заключается в том, что диалог между Москвой и Варшавой не начнется, пока Польша «не оставит Смоленск», пишет «Экономика сегодня».