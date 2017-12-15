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Политика
«Жесткий прием»: Польша услышала в словах Путина о гибели Качиньского «четкий сигнал»
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    «Жесткий прием»: Польша услышала в словах Путина о гибели Качиньского «четкий сигнал»

    21:32  15 Декабря 2017  /обновлено: 21:32  15 Декабря 2017
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    «Жесткий прием»: Польша услышала в словах Путина о гибели Качиньского «четкий сигнал»

    Варшава, 15 декабря. Некоторые польские СМИ нашли справедливым ответ президента России Владимира Путина на вопрос о бомбах, которые якобы были заложены на борту самолета экс-президента Польши Леха Качиньского.

    Российский лидер обратил внимание задавшего вопрос журналиста на то, что самолет вылетел из Варшавы, а не из Москвы, а значит, если бомбы и были, то террориста нужно искать в самой Польше.

    «Жесткий прием»: Польша услышала в словах Путина о гибели Качиньского «четкий сигнал»

    Автор польского портала Onet Анджей Гайцы заметил, что Путин абсолютно прав в данном случае, однако расценил его ответ, как «жесткий прием» и «четкий сигнал» Польше о том, что Россия закрыла для себя этот вопрос. По словам Гайцы, этот сигнал адресован новому польскому руководству и, в частности, премьер-министру республики Матеушу Моравецкому. Его смысл заключается в том, что диалог между Москвой и Варшавой не начнется, пока Польша «не оставит Смоленск», пишет «Экономика сегодня».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #польша #самолет #качиньский
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