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Политика
Поклонская прокомментировала приговор Улюкаеву
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    Поклонская прокомментировала приговор Улюкаеву

    21:22  15 Декабря 2017  /обновлено: 21:22  15 Декабря 2017
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    Поклонская прокомментировала приговор Улюкаеву

    Москва, 15 декабря. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала приговор, вынесенный экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву.

    «Давать оценку законности или незаконности приговора, соразмерности назначенного наказания личности осужденного может только вышестоящий суд. Кто бы что ни говорил, какие бы эмоции этот приговор у кого ни вызывал... Поэтому однозначно сейчас говорить о том, что доволен кто-то или нет, некорректно», — сказала Поклонская в комментарии RT.

    Она также добавила, что в России идет активная борьба с коррупцией на всех уровнях власти, о чем свидетельствует принятие новых законов. Кроме того, в Госдуме создана специальная комиссия, которая занимается данным вопросом.

    Напомним, 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал виновным во взяточничестве бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #москва #поклонская #улюкаев
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