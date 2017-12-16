Сирия итоги за сутки на 16 декабря 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, в Идлибе исламисты объединяются против САА

Сирия, 16 декабря. САА при поддержке ВКС РФ освобождают от «Джебхат ан-Нусры»1 поселения Хамы, в Идлибе исламистские группировки объединяются против САА, в подконтрольном боевикам поселении Хомса прогремел взрыв. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, при поддержке ВКС РФ противостоят «Джебхат ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с ССА в Дамаске, потеряло 10 боевиков в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Дамаске и Хаме, готовится к столкновениям с САА в Алеппо, усиливает позиции в Идлибе.

«Джейш аль-Ислам»: ведет бои с САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ1 в районе лагеря беженцев Ярмук, противостоит САА в Даръа.

Курды: захватили еще одно поселение Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Недалеко от населенного пункта Бейт Джинн в течение дня продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры». Информационное агентство Jobar News передавало на своей странице в социальной сети Facebook (@jobarnews0), что правительственные войска штурмовали город Мугр аль-Мир. Ранее бригады армии САР взяли под контроль несколько вершин, окружающих поселение. По информации источника в Twitter (@ QalaatAlMudiq), солдаты САА атаковали позиции «Джебхат ан-Нусры» на холме Тель Зият.

Столкновения между армией Башара Асада и группировками радикальной оппозиции были зафиксированы в Восточной Гуте Дамаска. Местные источники сообщали о перестрелках в районах Джобар, Айн Тарма и в населенном пункте Хараста. Местный Twitter-канал (@hatemro1) писал, что артиллерия правительственных войск наносит удары по зонам дислокации боевиков в окрестностях населенного пункта Сакба.

В районе поселения Ан-Нашабия были зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками группировки «Джейш аль-Ислам». Об этом сообщало информационное агентство Smart News Agency.

Недалеко от лагеря беженцев Ярмук шли бои между террористами «Исламского государства» и Сирийской свободной армией (ССА). Об этом писало Smart News Agency со ссылкой на военный источник.

Провинция Алеппо

ВКС РФ нанесли новые удары по опорным пунктам радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Алеппо. По данным информационного агентства HAQ News, опубликованным на странице в Facebook (Agency.news.Haq), российская авиация атаковала зоны дислокации «Ан-Нусры» в районе горы Аль Хос. ВКС России поддерживают наступление Сирийской арабской армии (САА) на позиции радикальных исламистов. Информагентство Al-Masdar News писало, что на территорию Алеппо прибыло большое количество солдат и военной техники армии САР и союзников. По данным информационного агентства, проправительственные войска готовятся к крупномасштабному наступлению на позиции террористов «Джебхат ан-Нусры» в соседнем Идлибе.

В свою очередь, боевики «Тахрир аш-Шам» ведут активную подготовку к предстоящим столкновениям с САА. На юг региона переброшены орудия и снаряды. Кроме того, террористы «Джебхат ан-Нусры» минируют территории в окрестностях населенного пункта Рамла.

Боевики вооруженной группировки «Катаиб Абу-Амар» напали на блокпост Сирийской арабской армии (САА) в районе Шихан на севере провинции Алеппо. Об этом сообщало информационное агентство Smart News Agency.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций незаконных вооруженных формирований в районе поселения Таль Захаб на севере провинции Хомс. Об этом писал военный Telegram-канал (@NRVR11).

Напомним, на территории региона установлен режим прекращения огня, которого удалось достичь с помощью специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Однако боевики, действующие на севере провинции, нарушают перемирие, обстреливая мирные поселения и расположения правительственных войск.

В середине дня в населенном пункте Тальдо, находящемся под контролем радикальных исламистов, прогремел взрыв. О происшествии сообщил местный источник в своем Twitter-аккаунте (@NDhoms1). По данным автора публикации, самодельное взрывное устройство было заложено в местной мечети. При детонации СВУ пострадало несколько мирных жителей поселения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Демократические силы Сирии (SDF) захватили поселение Джурди, передавало в первой половине дня информационное агентство Smart News Agency. Командование отрядов курдского ополчения заявило, что населенный пункт был взят после столкновений с террористами «Исламского государства». Стоит отметить, что бойцы SDF практически без боя взяли под контроль ряд стратегических территорий на восточном берегу реки Евфрат. По информации местных источников, курды, а также представители международной коалиции вели переговоры с радикальными исламистами об их выходе с занимаемых территорий провинции Дейр-эз-Зор. Таким образом «демократической армии» удалось захватить крупнейшие в Сирии нефтяные месторождения.

Провинция Даръа

На окраинах административного центра провинции продолжились перестрелки между армией Башара Асада и Сирийской свободной армией (ССА). Медиакрыло антиправительственной коалиции передавало в Twitter (@FSAPlatform), что САА ведет минометный обстрел опорных пунктов ССА.

Ранее боевики нарушили установленное в регионе перемирие, открыв огонь по мирным кварталам города. Под обстрелом оказалась кольцевая дорога в самом центре Даръа. В качестве ответных мер, армия САР нанесла удар по укрепрайонам исламистов, уничтожив пусковые установки.

Провинция Идлиб

Российская авиация атаковала зоны дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Абу Дали в юго-восточной части провинции Идлиб. Об этом сообщало на своей странице в Facebook (@Agency.news.Haq) информагентство HAQ News.

В это время в районе границы между провинциями Идлиб и Алеппо продолжалось формирование объединенной исламистской группировки из боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам»1, «Нур ад-Дин аз-Зенки», «Ахрар аш-Шам» и «Джейш Аль-Ахрар». Главари вооруженной оппозиции планируют перебросить отряды радикалов на юг провинции Идлиб и на северо-восток соседней Хамы с целью усилить рубежи на линии соприкосновения с сирийской армией.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться из Хамы к военному аэропорту Абу Духур, освобождая от боевиков «Джебхат ан-Нусры» стратегически важные населенные пункты на пути своего следования. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), интенсивные бои между правительственными войсками и террористами «Тахрир аш-Шам» отмечаются в окрестностях поселений Аль-Мушейрифа и Ас-Сирьятель. YouTube-канал (nurluk yol) сообщал о боях между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Аш-Шакусия.

В конце дня поступило сообщение, что радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» напали на блокпост Сирийской арабской армии (САА) Абу Убейда на севере провинции Хама. Об этом писало информационное агентство Damascus Now в своем Telegram-канале (@damascus_now_ar). Также столкновения между боевиками «Джебхат ан-Нусры» и армией САР продолжались в окрестностях деревни Аль-Мушейрифа, передавал местный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1). По данным оппозиционного Telegram-канала (@spmsyrian), расположения САА в районе холма Тель-Сирьятель подверглись снайперской атаке со стороны радикалов.

Террористы «Исламского государства» атаковали позиции «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке региона. Военный источник в Telegram (@EMCnewscenter1) сообщал, что боевикам «Джебхат ан-Нусры» удалось отбить атаку ИГИЛовцев. В результате столкновения было нейтрализовано 10 террористов «Исламского государства».

Ирак

На востоке провинции Анбар был найден очередной склад оружия и боеприпасов «Исламского государства». Об этом сообщил военный источник в своем микроблоге в Twitter (@DaeshAjel).

ВВС Турции продолжили наносить удары по территориям, подконтрольным Рабочей партии Курдистана (РПК). По данным источника в социальной сети Twitter (@wakaltyaqein), представители турецкой армии заявили, что в ходе одного из авианалетов на курдские территории ими было убито не менее пяти бойцов РПК.

ВВС Ирака нанесли удары по предполагаемым зонам дислокации ячеек «Исламского государства» на пограничных территориях между провинциями Дияла и Салах эд-Дин. Военный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@AL_Sdara_News), что в результате боевого вылета иракской авиации было уничтожено 10 террористов ИГИЛ1.

На западе Багдада прогремел взрыв. Информационное агентство Iraqi News передавало, ссылаясь на источники в администрации иракской столицы, что мина была заложена на территории популярного рынка. В результате происшествия пять мирных жителей города получили ранения.

В провинции Салах эд-Дин арестованы шесть боевиков, которые могут быть причастны в организации атаки на город Туз Хурмату, сообщает Iraqi News. По данным информационного агентства, двое задержанных являются членами курдской организации «Белые флаги». Ранее ополченцы «Хашд аш-Шааби» арестовали одного из командиров этой группировки в городе Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)