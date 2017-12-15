Банк России оценил докапитализацию «Промсвязьбанка» в 100 – 200 млрд рублей

Москва, 15 декабря. Банк России оценивает объем необходимой докапитализации «Промсвязьбанка» в 100-200 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев.

«Пенсионные фонды продали акции «Промсвязьбанка» и приобрели его облигации. Сделки биржевые. Мы считаем, что эти сделки должны быть рассмотрены в ходе тщательного расследования с точки зрения того, кто был покупателем и кто был продавцом, а также на какие средства эти сделки финансировались», — отметил Поздышев.

Он также добавил, что предварительный объем необходимой «Промсвязьбанку» докапитализации оценивается в 100-200 миллиардов рублей. По его словам, докапитализация и формирование новых органов управления «Промсвязьбанка» будут завершены в течение трех месяцев. По данным ЦБ, функции временной администрации «Промсвязьбанка» возложены на Фонд консолидации банковского сектора, передает RT.