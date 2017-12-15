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Сирия новости 15 декабря 22.30: САА концентрирует силы в Алеппо, в Хаме нейтрализовано 10 террористов ИГ
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    Сирия новости 15 декабря 22.30: САА концентрирует силы в Алеппо, в Хаме нейтрализовано 10 террористов ИГ

    22:30  15 Декабря 2017
    1257

    Сирия новости 15 декабря 22.30: САА концентрирует силы в Алеппо, в Хаме нейтрализовано 10 террористов ИГ

    Сирия, 15 декабря. САА концентрирует силы в Алеппо, в Хаме нейтрализовано 10 террористов ИГ1, при взрыве в Багдаде пострадало пять мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Дамаске и Хаме, готовятся к наступлению на позиции «Ан-Нусры» в Идлибе.

    «Исламское государство»1: потеряло 10 террористов в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: оказывает ожесточенное сопротивление САА в Дамаске, отбила атаку ИГ в Хаме.

    Сирия новости 15 декабря 22.30: САА концентрирует силы в Алеппо, в Хаме нейтрализовано 10 террористов ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 15 декабря 22.30: САА концентрирует силы в Алеппо, в Хаме нейтрализовано 10 террористов ИГ

    На подступах к населенному пункту Мугр Аль-Мир продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ QalaatAlMudiq), что правительственные войска также атакуют позиции террористов «Джебхат ан-Нусры»1 на холме Тель Зият. Ранее сообщалось, что под контроль армии САР перешли высоты Тель Аль-Ахмар, Тель Аль-Маджана и Тель Аль-Хацзан в этой местности. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что расположения САА в окрестностях Бейт Джинна подвергаются снайперским обстрелам со стороны боевиков.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 15 декабря 22.30: САА концентрирует силы в Алеппо, в Хаме нейтрализовано 10 террористов ИГ

    Большое количество солдат и военной техники армии САР и союзных сил пребывает на территорию провинции Алеппо, передает Al-Masdar News. По данным информационного агентства, проправительственные войска готовятся к крупномасштабному наступлению на позиции террористов «Джебхат ан-Нусры» в соседнем Идлибе.

    Одновременно с этим боевики «Тахрир аш-Шам» усиливают свои позиции на юге региона. По данным местных источников, в Алеппо переброшено значительное количество техники и боевиков. Таким образом радикальные исламисты готовятся к предстоящему наступлению правительственных войск.

    Провинция Хама

    Сирия новости 15 декабря 22.30: САА концентрирует силы в Алеппо, в Хаме нейтрализовано 10 террористов ИГ

    Террористы «Исламского государства» атаковали позиции радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама. Военный источник в Telegram (@EMCnewscenter1) сообщает, что боевикам «Джебхат ан-Нусры» удалось отбить атаку ИГИЛовцев. В результате столкновения было нейтрализовано 10 террористов «Исламского государства».

    Бои между радикальными исламистами «Ан-Нусры» и Сирийской арабской армией (САА) продолжаются в районе поселения Аш-Шакусия, передает один из источников в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1).

    Ирак

    Сирия новости 15 декабря 22.30: САА концентрирует силы в Алеппо, в Хаме нейтрализовано 10 террористов ИГ

    На западе Багдада прогремел взрыв. Информационное агентство Iraqi News передает, ссылаясь на источники в администрации иракской столицы, что мина была заложена на территории популярного рынка. В результате происшествия пять мирных жителей города получили ранения.

    В провинции Салах эд-Дин арестованы шесть боевиков, которые могут быть причастны в организации атаки на город Туз Хурмату, сообщает Iraqi News. По данным информационного агентства, двое задержанных являются членами курдской организации «Белые флаги». Ранее сообщалось, что ополченцы «Хашд аш-Шааби» арестовали одного из командиров этой группировки в городе Киркук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #дамаск #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #багдад #тахрир аш-шам #бейт джинн #мугр аль-мир
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