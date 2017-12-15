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Политика
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«Хотим, Владимир Владимирович»: Собчак ответила на вопрос Путина о «бегающих Саакашвили»
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    «Хотим, Владимир Владимирович»: Собчак ответила на вопрос Путина о «бегающих Саакашвили»

    21:19  15 Декабря 2017  /обновлено: 21:19  15 Декабря 2017
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    «Хотим, Владимир Владимирович»: Собчак ответила на вопрос Путина о «бегающих Саакашвили»

    Москва, 15 декабря. Телеведущая Ксения Собчак в пятницу прокомментировала состоявшуюся накануне пресс-конференцию, во время которой ей удалось пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.  

    В ходе мероприятия журналистка задала главе государства вопрос о состоянии политической конкуренции в России, на что Путин задал ей встречный вопрос: «Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких «Саакашвили»? И вы хотите, чтобы такие «Саакашвили» дестабилизировали ситуацию в стране?».

    «Хотим, Владимир Владимирович»: Собчак ответила на вопрос Путина о «бегающих Саакашвили»

    Позже Собчак заявила в своей колонке на сайте радиостанции «Эхо Москвы», что ее вопрос касался свободы россиян выбирать того, кандидата, кого они сочтут нужным, пишет «Федерал Пресс».

    «Он ответил: «А вы что, хотите, чтобы у вас по улицам бегали такие люди, как Саакашвили?». Да, Владимир Владимирович, мы хотим, чтоб у российского гражданина была возможность проголосовать за кого угодно», — подчеркнула она.

    Отметим, что далеко не все согласны с позицией Собчак. Так, например, видеоблогер и автор «правильных кинопереводов» Дмитрий Пучков (Гоблин) считает, что россияне и так пользуются свободой голосовать за выбранного ими кандидата. А вот некоторые, в частности Ксения Собчак, устраивают из это свободы «цирк».

    «Поскольку у нас свобода, то ряд граждан пользуются этой свободой так, как они умеют. То есть организуют цирк шапито», — рассказал Пучков ФАН. 

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #саакашвили #собчак #пресс-конференция
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