«Хотим, Владимир Владимирович»: Собчак ответила на вопрос Путина о «бегающих Саакашвили»

Москва, 15 декабря. Телеведущая Ксения Собчак в пятницу прокомментировала состоявшуюся накануне пресс-конференцию, во время которой ей удалось пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе мероприятия журналистка задала главе государства вопрос о состоянии политической конкуренции в России, на что Путин задал ей встречный вопрос: «Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких «Саакашвили»? И вы хотите, чтобы такие «Саакашвили» дестабилизировали ситуацию в стране?».

Позже Собчак заявила в своей колонке на сайте радиостанции «Эхо Москвы», что ее вопрос касался свободы россиян выбирать того, кандидата, кого они сочтут нужным, пишет «Федерал Пресс».

«Он ответил: «А вы что, хотите, чтобы у вас по улицам бегали такие люди, как Саакашвили?». Да, Владимир Владимирович, мы хотим, чтоб у российского гражданина была возможность проголосовать за кого угодно», — подчеркнула она.

Отметим, что далеко не все согласны с позицией Собчак. Так, например, видеоблогер и автор «правильных кинопереводов» Дмитрий Пучков (Гоблин) считает, что россияне и так пользуются свободой голосовать за выбранного ими кандидата. А вот некоторые, в частности Ксения Собчак, устраивают из это свободы «цирк».