Сирия новости 16 декабря 07.00: Турция продолжает бои с курдами в Алеппо; вооруженные группировки боевиков объединяются в новую коалицию

Сирия, 16 декабря. Турция продолжает бои с курдами в Алеппо; вооруженные группировки боевиков объединяются в новую коалицию; САА продолжает зачистку провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировали десятки боевиков ИГ1 в провинции Дейр-эз-Зор; уничтожила одного из лидеров «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебрасывает подкрепление и военную технику на северо-восток провинции Хама.

ВС Турции: ведут бои с курдскими вооруженными формированиями в районе населенного пункта Ашмах в провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

По сообщениям в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), бои в пригородах Дамаска продолжаются. Вооруженные группировки, действующие против правительственных сил, обстреливают позиции САА в районах Харасты и Арбина. Однако по тем же данным, главной целью боевиков на данный момент является предотвращение наступления сирийской армии в пригороде Джобар.

Как сообщает ливанское информагентство Al Masdar News,правительственные войска ведут подготовку к наступлению на юго-востоке провинции Дамаск. По данным издания, сирийское военное командование отдало приказ о переброске личного состава и военной техники в этот район. Одновременно с этим, САА уже начала наступательную операцию на позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в районе населенного пункта Бейт-Джинн. Отмечается, что в ходе боев с сирийской армией в окрестностях населенного пункта Мугр аль-Мир боевики понесли тяжелые потери.

Провинция Алеппо

По информации, опубликованной на странице @op_shield в социальной сети Twitter, боевые действия между турецкими вооруженными силами и сирийскими курдами продолжаются. В данный момент ВС Турции ведут бои с курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) в районе населенного пункта Ашмах.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным Telegram-канала @nors2017, в провинции продолжают действовать разрозненные и немногочисленные группы боевиков «Исламского государства»1, ранее сумевшие отойти в пустыню, а также активизировавшиеся «спящие ячейки». Как предполагает источник, они постараются в ближайшее время прорваться в район пограничного перехода Ат-Танф на юге провинции Хомс, где располагается военная база Соединенных Штатов Америки, чтобы продолжить боевые действия против правительственных войск в составе подконтрольных США вооруженных группировок как на юге Сирии, так и в направлении города Рахаджан на северо-востоке провинции Хама.

Как сообщает иранское информагентство Fars, на юго-востоке провинции продолжается зачистка территорий от оставшихся очагов сопротивления террористов. В результате успешных действий правительственных сил в районе населенного пункта Аль-Рамади, расположенного между Меядином и Абу-Кемалем, были ликвидированы десятки боевиков, а также уничтожена военная техника ИГ.

Провинция Хама

Telegram-канал @SRNN2011 пишет, что недавно образованная террористическая коалиция «Джейш аль-Фатх», в которую входят террористическая коалиция «Джебхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Ахрар», «Ахрар аш-Шам» и «Харакат Нур ад-Дин аз-Зенки», собирает свои силы в районе населенных пунктов Абу-Шайлам, Кафер-Джум и Хан-Туман. По имеющимся данным численность объединенных группировок составляет несколько тысяч боевиков. Источник предполагает, что вероятнее всего силы коалиции будут переброшены в районы, где «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет наиболее активные боевые действия, — городов Ханассер и Рахаджан, а также на позиции боевиков в районе населенных пунктов Синджар, Телль-Фа и Джубб-эр-Румман. Вероятна и переброска части сил в Хан-Шейхун, где дислоцируются резервы «Хайят Тахрир аш-Шам».

Как сообщает источник в Twitter @aejkhalil2, сирийской армией был ликвидирован влиятельный лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу-Салах.

По информации Twitter-канала @najlaaalsadi, террористическая коалиция «Джебхат ан-Нусры» перебрасывает из провинции Идлиб на северо-восток провинции Хама подкрепления и военную технику, чтобы в ближайшее время начать наступление на позиции боевиков ИГ в районе населенного пункта Расм-Хамам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)