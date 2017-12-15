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ЕС впервые продлил санкции против РФ без споров и разногласий — Туск
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    ЕС впервые продлил санкции против РФ без споров и разногласий — Туск

    21:04  15 Декабря 2017  /обновлено: 21:04  15 Декабря 2017
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    ЕС впервые продлил санкции против РФ без споров и разногласий — Туск

    Брюссель, 15 декабря. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры стран-участниц ЕС единогласно решили продлить антироссийские санкции.

    «Все 28 стран-членов совершенно едины в том, что касается продления санкций против России. Это интересно, потому что мы впервые приняли решение по этому вопросу без каких-либо споров и разногласий», — заявил Туск в ходе очередного брифинга.

    Напомним, что 14 декабря члены ЕС приняли решение о продлении экономических санкций против РФ, которые официально истекают в январе 2018 года.

    Ранее сообщалось, что польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал, кто в ЕС не поддержал продление антироссийских санкций. По его словам, все «за исключением стран южной Европы», понимают, что антироссийские санкции необходимо продлить. 

    Он также отметил, что санкции — это не только мера давления на Москву, но и сигнал от Евросоюза, который говорит о несогласии Европы с присоединением Крыма. Кроме того, в ЕС считают, что РФ не выполняет минские соглашения, добавил Моравецкий.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #россия #евросоюз
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