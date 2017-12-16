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Украина
Одна страна — один торт: как Порошенко зачищает рынок от конкурентов
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    Одна страна — один торт: как Порошенко зачищает рынок от конкурентов

    15:47  16 Декабря 2017  /обновлено: 15:47  16 Декабря 2017
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    Одна страна — один торт: как Порошенко зачищает рынок от конкурентов

    Антимонопольный комитет Украины оштрафовал предприятие «Киевхлеб» на 219 тысяч гривен за недобросовестную конкуренцию.

    По мнению антимонопольного органа, оформление упаковки торта «Казковий ключик» («Сказочный ключик») оказалось похожим до степени смешения на коробку «Золотого ключика» от компании Roshen.

    Бенефициарием последней, вопреки предвыборным обещаниям, остается президент Украины Петр Порошенко.

    Напротив, высокий пост явно пошел на пользу бизнес-империи Петра Алексеевича. На фоне глубокого спада украинской промышленности, активы главы государства стремительно растут.

    В масштабах «Рошена» 219 тысяч гривен не бог весть какая сумма. Можно отложить на свадебный торт для Юрия Луценко, если тот задумает поженить еще кого-то из своих сыновей.

    Хотя не факт, что хватит. Торт нужен высококалорийный, под стать растущим аппетитам Юрия Витальевича. Намедни выяснилось, что скромность и честность не помешали Луценко обзавестись огромным имением под Киевом.

    Коллегам Юрия Витальевича времен «злочынной влады тирана» Януковича остается только завидовать. Что касается «Киевхлеба», то дела его и без того шли не блестяще. Руководство предприятия уже заявило о готовности обжаловать решение Антимонопольного комитета в судебном порядке.

    Точку в деле о «ключиках» ставить рано.

    С другой стороны, на спорном решении АМКУ неприятности компании могут не закончиться.

    Заметим, что на сайте Roshen о победе над конкурентом решили скромно умолчать. Отсутствие такой публикации выглядит не вполне логично.

    Во-первых, на сайте кондитерской компании находится место для куда менее значимых событий. Во-вторых, сообщение на сайте могло бы послужить в качестве дополнительного сигнала потребителю из цикла: смотри, не перепутай! Ведь именно смешение деловой репутации в глазах потребителей стало основанием для беспокойства президентских кондитеров.

    Почему же Roshen счел за лучшее умолчать о решении АМКУ? Очевидно, в компании надеялись избежать очередной волны возмущения, направленной персонально на Петра Порошенко.

    Петр Алексеевич наверняка уже устал каждый божий день слышать от своего бывшего друга слово «барыга».

    Но скрыть сомнительную победу не получилось. И реакция интернет-общественности, как и ожидалось, стала резко негативной.

    «Бедный Порошенко оскорбился, что одинаковые ключики поставили», — написал пользователь под ником Злой котяра.

    «Одна страна, один язык, один «Рошен»,  — пишет некто Анатолий Анатольевич.

    В Сети хватает и более резких замечаний о президенте и методах его борьбы на рынке. Справедливо ли критикуют президента за атаку на конкурента? Пожалуй, что так.

    Безусловно, каждый субъект хозяйствования имеет право защищать свои права и законные интересы способами, позволенными законом. Отстаивать хоть миллион, хоть двести тысяч, хоть одну гривну.

    Тем не менее история с «ключиками» с моральной и правовой точек зрения выглядит более чем сомнительно. В основе решения АМКУ лежит якобы имеющее место сходство до степени смешения двух упаковок. Наличие или отсутствие такого сходства — предмет экспертизы, требующей специальных знаний.

    Однако суть исследования сводится к тому, чтобы посмотреть на ситуацию глазами простого потребителя: действительно ли покупатель может перепутать те или иные товары? Пользователи Сети (эти самые простые потребители) в один голос утверждают, что в упаковках «Киевхлеба» и Roshen очень мало общего. Спутать их не представляется возможным.

    Еще большие сомнения вызывает первенство компании Порошенко в использовании изображения золотого ключика, а равно и ряда других изображений, выполненных на упаковках кондитерских изделий Roshen.

    «Если копнуть глубже, то ключик, атрибут сказочного персонажа, на «рошеновском» торте — один в один похож на тот, который впервые изобразил в 1953 году художник Леонид Владимирский для диафильма «Приключения Буратино». И есть большие сомнения, что кондитерская фабрика выкупила авторские права на этот классический образ у потомков Леонида Викторовича», — отмечает газета 2000.

    Нельзя исключать, что сомнительная (и пока не окончательная) победа Roshen над «Киевхлебом» может стать прекрасной находкой для конкурентов Петра Порошенко.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #порошенко #рошен
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