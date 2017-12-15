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Украина
Климкин в Совбезе ООН сравнил Крым с КНДР
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    Климкин в Совбезе ООН сравнил Крым с КНДР

    20:43  15 Декабря 2017  /обновлено: 20:43  15 Декабря 2017
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    Климкин возложил на Крым ответственность за появление ядерного оружия в КНДР

    Нью-Йорк, 15 декабря. Глава МИД Украины Павел Климкин в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН назвал Северную Корею «клиентом» России, который вносит «опасный дисбаланс» в международную обстановку, и фактически сравнил Крым с КНДР.

    По его словам, возвращение Крыма в состав России «фактически привело к географическому расширению районов, где размещено ядерное оружие», а также вызвало опасный дисбаланс в существующей международной системе безопасности из-за «систематических провокаций ее клиента КНДР».

    «Мы должны стоять вместе, чтобы гарантировать ответственность за нарушения любыми странами: признанной страной-обладателем ядерного оружия или теми, кто, к сожалению, отчаянно хочет получить такой статус, чего не будет», — отметил Климкин.

    Ранее стало известно, что создание в КНДР межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой обусловлено тайной закупкой комплектующих для ракетных двигателей на Украине. В середине ноября конгресс США инициировал расследование о причастности Украины к поставкам комплектующих для баллистических ракет КНДР.

    Напомним, Киев, США и ЕС неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в дела Украины. Россия на самом высоком уровне отрицает данные обвинения, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также не имеет отношения к событиям в Донбассе.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #оон #кндр
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