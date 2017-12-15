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Политика
КНДР обвинила СБ ООН в «низкопоклонстве перед США»
Политика
Россия ответила США на заявление о «рабах» из КНДР
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    Россия ответила США на заявление о «рабах» из КНДР

    21:55  15 Декабря 2017  /обновлено: 21:57  15 Декабря 2017
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    Россия ответила США на заявление о «рабах» из КНДР

    Нью-Йорк, 15 декабря. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя опроверг слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что граждане КНДР якобы работают на правах рабов в России. По его словам, права северокорейских рабочих, занятых на российских объектах, защищены межправительственными соглашениями.

    «Хочу сказать уважаемому государственному секретарю, что северокорейские рабочие не трудятся в России в рабских условиях. Они работают на основании межправительственных соглашений с КНДР, которые гарантируют их права», — отметил Небензя.

    Комментируя вопрос о международных санкциях против КНДР, дипломат подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность их выполнения, однако считает, что подобные ограничительные меры должны быть инструментом для вовлечения страны в переговоры, а  не самоцелью.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #кндр #рабочие #тиллерсон #небензя
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