Россия ответила США на заявление о «рабах» из КНДР

Нью-Йорк, 15 декабря. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя опроверг слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что граждане КНДР якобы работают на правах рабов в России. По его словам, права северокорейских рабочих, занятых на российских объектах, защищены межправительственными соглашениями.

«Хочу сказать уважаемому государственному секретарю, что северокорейские рабочие не трудятся в России в рабских условиях. Они работают на основании межправительственных соглашений с КНДР, которые гарантируют их права», — отметил Небензя.

Комментируя вопрос о международных санкциях против КНДР, дипломат подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность их выполнения, однако считает, что подобные ограничительные меры должны быть инструментом для вовлечения страны в переговоры, а не самоцелью.