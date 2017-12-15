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Постпред РФ при ООН предостерег мир от «опрометчивой игры мускулами» с КНДР
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    Постпред РФ при ООН предостерег мир от «опрометчивой игры мускулами» с КНДР

    20:26  15 Декабря 2017  /обновлено: 20:26  15 Декабря 2017
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    Постпред РФ при ООН предостерег мир от «опрометчивой игры мускулами» с КНДР

    Москва, 15 декабря. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил о реальности угрозы вооруженного конфликта на Корейском полуострове. По его словам, любой необдуманный шаг может привести к плачевным последствиям.

    Соответствующее заявление прозвучало на заседании Совбеза ООН, основной темой которого стала ситуация в регионе.

    По словам постпреда, сейчас мир переживает «одну из самых острых и драматических фаз развития ситуации на Корейском полуострове».

    «Без преувеличения можно сказать, что мир здесь подвергается серьезному испытанию, а угроза перерастания противостояния в горячую фазу как никогда велика», — цитирует ТАСС Небензю.

    Он также отметил, что «воинственная риторика, сопряженная с опрометчивой игрой мускулами, привела к тому, что во всем мире всерьез стали гадать, будет война или нет». Небензя убежден, что «политика взаимного запугивания и давления должна быть пересмотрена».

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону необходима помощь России при решении проблемы на Корейском полуострове. По итогам телефонных переговоров с Владимиром Путиным американский лидер сообщил, что Москва не помогает в урегулировании ситуации вокруг Северной Кореи, однако Вашингтон хотел бы получить помощь российской стороны в данном вопросе.

    Автор: Алексей Громов
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