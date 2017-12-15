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Сирия: правительственные силы сопроводили гумконвой ООН в Хомс
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    Сирия: правительственные силы сопроводили гумконвой ООН в Хомс

    20:09  15 Декабря 2017  /обновлено: 20:45  15 Декабря 2017
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    Сирия: правительственные силы сопроводили гумконвой ООН в Хомс

    Дамаск, 15 декабря. Подразделения Вооруженных сил Сирии сопроводили гуманитарный конвой ООН в зону деэскалации «Хомс». Об  этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

    «Совместным конвоем ООН и Сирийским арабским Красным Полумесяцем в населенный пункт Кафер-Лаха провинции Хомс доставлен гуманитарный груз общим весом 156 тонн: продукты питания, медикаменты, хозяйственные принадлежности», — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, безопасность гуманитарного конвоя обеспечивалась правительственными силами Сирии, а также представителями Центра по примирению враждующих сторон и лидерами вооруженной оппозиции, которая действует в зоне деэскалации «Хомс».

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #оон #гумконвой
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