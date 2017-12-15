Сирия: правительственные силы сопроводили гумконвой ООН в Хомс

Дамаск, 15 декабря. Подразделения Вооруженных сил Сирии сопроводили гуманитарный конвой ООН в зону деэскалации «Хомс». Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Совместным конвоем ООН и Сирийским арабским Красным Полумесяцем в населенный пункт Кафер-Лаха провинции Хомс доставлен гуманитарный груз общим весом 156 тонн: продукты питания, медикаменты, хозяйственные принадлежности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, безопасность гуманитарного конвоя обеспечивалась правительственными силами Сирии, а также представителями Центра по примирению враждующих сторон и лидерами вооруженной оппозиции, которая действует в зоне деэскалации «Хомс».