Все та же «Змеиная горка» из 1990-х: Улюкаеву припомнили дружбу с Чубайсом и Гайдаром

Обсуждение приговора бывшему министру Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, который получил восемь лет лишения свободы за вымогательство взятки в два миллиона долларов, вызвало бурную дискуссию в рамках программы «Время покажет» на Первом канале. Возмущение у присутствующих, в частности, вызвало заступничество за Улюкаева бывшего вице-премьера Алексея Кудрина, который назвал приговор «ужасным и необоснованным». В ходе дискуссии всплыло и имя Анатолия Чубайса.

«Ужасный и необоснованный приговор, — написал Кудрин в Twitter, комментируя приговор своему бывшему коллеге Улюкаеву. — Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие».

Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие https://t.co/TjSuZ4nHR1 — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 15, 2017

«Я бы на месте Алексея Кудрина не комментировал работу следствия, пусть комментирует работу своих преемников в правительстве», — отреагировал на этот твит юрист и политолог Евгений Тарло.

По мнению Тарло, Кудрин неправ, когда утверждает, что в деле Улюкаева недостаточная доказательная база.

«Ничего необычного в деле Улюкаева я не вижу. Два миллиона долларов в багажнике говорят сами за себя», — отметил юрист, напоминая обстоятельства процесса по обвинению экс-главы Минэкономразвития во взяточничестве в особо крупном размере.

По словам Тарло, в деле Улюкаева прослеживается связь между людьми, которые имели отношение к российской политике и экономике еще в 1990-е года.

«Это все пришло из 90-х, — отметил Тарло. — Улюкаев — это та же «Змеиная горка», откуда [глава «Роснано» Анатолий] Чубайс, откуда Кудрин, откуда все либералы-рыночники, — припомнил Тарло. — Но раньше ими всерьез никто не занимался, хотя обвинений в адрес того же Чубайса море, но никто их не расследует».

«Змеиная горка» или «Змеинка» — это название знаменитого в позднесоветские годы семинара так называемой Московско-питерской школы, объединившего либеральных экономистов и социологов, пытавшихся изменить страну. Одним из интеллектуальных лидеров этого движения был будущий премьер Егор Гайдар, туда также входили Чубайс, Кудрин, Улюкаев и многие другие.

Некоторые из присутствующих в студии участников дискуссии высказали мнение, что приговор Улюкаеву — знак всем либералам из 1990-х, и что их прошлые преступления, если таковые имели место, не останутся безнаказанными. Было даже упомянуто слово «люстрация». С этой точкой зрения не согласился политолог и журналист Дмитрий Бабич.

По мнению Бабича, Улюкаев получил приговор за совершенно конкретное преступление, и говорить об этом, как о начале некой «кампании», нет никаких оснований.