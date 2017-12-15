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Элтон Джон опубликовал фото со встречи с главой Минздрава РФ
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    Элтон Джон опубликовал фото со встречи с главой Минздрава РФ

    20:05  15 Декабря 2017  /обновлено: 20:05  15 Декабря 2017
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    Элтон Джон опубликовал фото со встречи с главой Минздрава РФ

    Москва, 15 декабря. Известный британский певец и композитор Элтон Джон выложил в Instagram фотографию со встречи с министром здравоохранения России Вероникой Сворцовой. На фотографии музыкант позирует рядом с главой Минздрава, дружески приобняв ее за плечи.

    «Так рад возможности обсудить с доктором Скворцовой близкое взаимодействие между Фондом Элтона Джона и министерством здравоохранения по борьбе со СПИДом в России. Очень важная и необходимая работа», — пишет он в Instagram.

    Напомним, что накануне в Москве состоялся концерт Элтона Джона, во время которого он объявил о тесном партнерстве между его фондом и Минздравом.

    Как сообщает «Ридус», на начало 2017 года в России было зарегистрировано более миллиона человек с ВИЧ-инфекцией. Всего в мире насчитывается 36,7 млн людей с подобным диагнозом.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #вероника скворцова #спид #элтон джон
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