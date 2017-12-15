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Голландская полиция выстрелила в вооруженного мужчину в аэропорту Амстердама
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    Голландская полиция выстрелила в вооруженного мужчину в аэропорту Амстердама

    20:00  15 Декабря 2017  /обновлено: 20:00  15 Декабря 2017
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    Голландская полиция выстрелила в вооруженного мужчину в аэропорту Амстердама

    Амстердам, 15 декабря. Голландская полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие против вооруженного мужчины в аэропорту Схипхол. Отмечается, что злоумышленник вел себя агрессивно и разбил стекло в здании.

    По словам представителей правоохранительных органов, в мужчину был произведен выстрел. В данный момент нейтрализован и находится под стражей. Ситуация под контролем.

    Как сообщили в Нидерландской телерадиовещательной корпорации, всех посетителей аэропорта эвакуировали. На время задержания злоумышленника была также приостановлено движение поездов на станции Схипхол. В данный момент все работает в штатном режиме.

    О мотивах мужчины не сообщается.

    Автор: Алексей Громов
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    #полиция #голландия
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