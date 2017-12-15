В Киеве подсчитали вероятные потери от попытки вернуть Донбасс силой

Киев, 15 декабря. Масштабная наступательная операция вооруженных сил Украины в Донбассе приведет к 80 тысячам жертв с обеих сторон. Об этом заявил украинский журналист Василий Голованов, ссылаясь на слова военнослужащих ВСУ.

«Вероятность военного разрешения конфликта, по оценкам военных — это порядка 30-40 тысяч погибших с одной и с другой стороны. Представляете стоимость такой военной операции, человеческих потерь», — заявил Голованов в эфире телеканала NewsOne.

Ранее украинский волонтер Дмитрий Черный опубликовал на своей странице в социальной сети полный список погибших бойцов ВСУ в Донбассе за последние два месяца. По его данным, Минобороны Украины занижает потери в Донбассе, а также отказывается вывозить погибших с передовой, поэтому украинские волонтеры вывозят тела военнослужащих ВСУ за свой счет. Волонтер отметил, что за последние полтора месяца Минобороны Украины заявило о 22 погибших военнослужащих, а волонтеры вывезли из Донбасса тела 49 погибших бойцов.