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Политика
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Украина
В Киеве подсчитали вероятные потери от попытки вернуть Донбасс силой
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    В Киеве подсчитали вероятные потери от попытки вернуть Донбасс силой

    21:41  15 Декабря 2017  /обновлено: 21:42  15 Декабря 2017
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    В Киеве признали, что попытка вернуть Донбасс силой обернется гибелью 80 тысяч человек

    Киев, 15 декабря. Масштабная наступательная операция вооруженных сил Украины в Донбассе приведет к 80 тысячам жертв с обеих сторон. Об этом заявил украинский журналист Василий Голованов, ссылаясь на слова военнослужащих ВСУ.

    «Вероятность военного разрешения конфликта, по оценкам военных — это порядка 30-40 тысяч погибших с одной и с другой стороны. Представляете стоимость такой военной операции, человеческих потерь», — заявил Голованов в эфире телеканала NewsOne.

    Ранее украинский волонтер Дмитрий Черный опубликовал на своей странице в социальной сети полный список погибших бойцов ВСУ в Донбассе за последние два месяца. По его данным, Минобороны Украины занижает потери в Донбассе, а также отказывается вывозить погибших с передовой, поэтому украинские волонтеры вывозят тела военнослужащих ВСУ за свой счет. Волонтер отметил, что за последние полтора месяца Минобороны Украины заявило о 22 погибших военнослужащих, а волонтеры вывезли из Донбасса тела 49 погибших бойцов.

    Автор: Алексей Громов
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