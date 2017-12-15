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Происшествия
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области
Украина
«Зачем Генштаб ВСУ врет?»: волонтер АТО опубликовал список погибших в Донбассе
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    «Зачем Генштаб ВСУ врет?»: волонтер АТО опубликовал список погибших в Донбассе

    20:03  15 Декабря 2017  /обновлено: 20:03  15 Декабря 2017
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    «Зачем Генштаб ВСУ врет?»: волонтер АТО опубликовал список погибших в Донбассе

    Киев, 15 декабря. Волонтер, участвовавший в так называемой антитеррористической операции в Донбассе, рассказал, что ВСУ в два раза занижают потери среди украинских военных и не хотят вывозить погибших из зоны АТО. По его словам, волонтеры вывозят тела на автобусах за свой счет. «Зачем Генштаб ВСУ врет?» —  задается вопросом украинец.

    «Я не понимаю что мешает Генеральному штабу говорить правду? Исходя из официальных заявлений, с 1 по 13 декабря всего семь погибших! И это откровенная ложь. Лично я с ребятами с 1 по 4 декабря вывез на нашем автобусе пятерых 200-х (погибших — прим. ФАН) только из-под Горловки. Зачем эта ложь? Общество должно знать, что агрессия продолжается!» — написал волонтер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Волонтер добавил, что, согласно информации штаба АТО, в ноябре и декабре погиб 21 боец ВСУ, ранены — 69. На самом же деле их количество гораздо выше, утверждает украинец. Он опубликовал полный список с именами погибших, заявив, что «Украина должна знать своих героев».

    «Зачем Генштаб ВСУ врет?»: волонтер АТО опубликовал список погибших в Донбассе

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #ато #всу #донбасс #волонтер
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