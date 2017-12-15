«Зачем Генштаб ВСУ врет?»: волонтер АТО опубликовал список погибших в Донбассе

Киев, 15 декабря. Волонтер, участвовавший в так называемой антитеррористической операции в Донбассе, рассказал, что ВСУ в два раза занижают потери среди украинских военных и не хотят вывозить погибших из зоны АТО. По его словам, волонтеры вывозят тела на автобусах за свой счет. «Зачем Генштаб ВСУ врет?» — задается вопросом украинец.

«Я не понимаю что мешает Генеральному штабу говорить правду? Исходя из официальных заявлений, с 1 по 13 декабря всего семь погибших! И это откровенная ложь. Лично я с ребятами с 1 по 4 декабря вывез на нашем автобусе пятерых 200-х (погибших — прим. ФАН) только из-под Горловки. Зачем эта ложь? Общество должно знать, что агрессия продолжается!» — написал волонтер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Волонтер добавил, что, согласно информации штаба АТО, в ноябре и декабре погиб 21 боец ВСУ, ранены — 69. На самом же деле их количество гораздо выше, утверждает украинец. Он опубликовал полный список с именами погибших, заявив, что «Украина должна знать своих героев».