Знаменитый модельер Бхавана Рао – о работе на «Мисс Мира», русской душе и дружбе России и Индии. ФАН-ТВ

В российскую столицу с большой авторской коллекцией нарядов приехала кутюрье из Индии Бхавана Рао. Именно она шила костюм для победительницы конкурса «Мисс Мира 2017» Мануши Чхиллар. Знаменитый индийский дизайнер одежды рассказала ФАН-ТВ о своих впечатлениях от нашей страны и русских женщин, а также поделилась своим мнением об отношениях России и Индии.

Беседа состоялась во время проведения конкурса «Миссис Москва», который посетила гостья из Индии. Девушки-конкурсантки в финале состязания выходили на сцену в платьях, сшитых именно Бхавана Рао.

– Бхавана, вы первый раз в России, первый раз в Москве. Какие впечатления?

– Впечатлений – море! Меня очень тепло приняли в России, я очень счастлива, что наконец мне удалось побывать в Москве. Я ожидала, что в Москве будет холодно, но не настолько!

– Слишком холодно?

– Да, именно. Мне всегда приходилось слышать самые теплые и приятные слова о москвичах, о русских, вообще о вашей культуре. Как я заметила, у русских очень широкая душа, они люди решительные. И я наблюдаю то, как они поддерживают, укрепляют мировое сообщество. Это то, что должно вдохновлять всех нас. Здесь я в основном провожу время с конкурсантками «Миссис Москва», но немного успела осмотреть основные туристические места. Я могу сказать, что люди очень располагают, они вежливые и обходительные. Я иностранка, но меня здесь не воспринимают как чужую. Вокруг меня стараются создавать красоту и комфорт, я чувствую, что природа ваших людей – это любовь ко всем, к иностранцам, к тем, кто даже не понимает вашего языка. Ваши всегда помогают.

– Вас это удивило? Это было неожиданно?

– Когда я находилась одна, я нервничала. Я же не знаю русский язык, у меня в запасе всего-то пара слов! Но я все-таки расслабилась, когда увидела то, с какой любовью ко мне здесь относятся. Так что – да, я могу сказать, что это действительно меня удивило. Когда заходит речь о России, в Индии восхищаются русской культурой. Мы говорим о литературе, искусстве, о связи наших культур. Как дизайнера меня вдохновляют ткани российского производства, произведения искусства, живопись.

– А отмечаете ли вы какие-то достижения современной России, что-то, чего удалось достичь уже в наши дни?

– В целом, понимая, в первую очередь, что это огромная страна, среди людей я ощущаю сильное единение и сплоченность. Это помогает сохранять, к примеру, российскую культуру на прочных высоких позициях и позволяет всей вашей прогрессивной нации двигаться вперед. Я думаю, что сегодня весь мир это видит. А индийцы, как и все остальные, следят за мировой повесткой, и они тоже это понимают.

– Вы почетный гость конкурса «Миссис Москва». Какие впечатления от наших девушек, женщин?

– «Миссис Москва» для меня, на самом деле, – это большой вызов, который когда-либо стоял передо мной. Почему так? Дело в том, что я дизайнер одежды для «Мисс Индия» и других национальных конкурсов. Здесь я впервые предстаю в роли дизайнера одежды замужних, красивых женщин, у которых есть дети. Знаете, я просто поражена тем, насколько красивы эти леди! Они так выглядят, что хочется спросить: «Как?» И в этом раскрывается их настоящая женская сила.

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– Расскажите о своей работе на конкурсе «Мисс Мира». Как она проходила?

– Я счастлива, что мы стали частью команды, которая одержала победу на таком престижном конкурсе. Это было невероятно приятно. После того, как мы узнали, что наша конкурсантка стала обладательницей короны, мы отпраздновали это событие с размахом. За этим стояла большая работа всей команды, которая организовывала «Мисс Индия» в моей стране. Каждый из 29-ти штатов выбирал свою девушку, это очень длительный процесс. И, знаете, в конце концов мы выбрали одну, самую достойную, которая представила Индию. Многочисленные тренировки, работа в команде, общение, подбор наряда… Я счастлива, потому что мне выпала честь шить костюм для нашей конкурсантки, и она победила! Когда такое происходит, ты просто не можешь подобрать слов, чтобы описать, что у тебя в душе! Такие признание дорогого стоит, об этих моментах я буду еще долго вспоминать.

– Какой была ваша первая мысль, когда вы услышали, что Мануши победила?

– Моя первая мысль… Знаете, перед тем, как Мануши победила, я видела ее в топ-10. Я на нее смотрела и думала: «Она должна победить». Она выглядела как настоящая победительница. Ей пришлось для этого сильно постараться. Она была студенткой, училась на врача. Ей пришлось многое изменить в себе, много работать над собой.

– Вы приезжали с Мануши в Вегас или оставались дома?

– Мы были дома. После работы с Мануши мы занимались нарядом Шраддхи Шашидхар, которая представляла нас на «Мисс Вселенная». Мы остались дома, работали над красивыми платьями и думали о том, чтобы наша страна победила или отличилась и запомнилась всем.

– В Индии вы, можно сказать, теперь национальная героиня!

– Я?

– Не сомневаюсь, что это так!

– Не думаю, что я национальная героиня… Нет, это было бы слишком громко сказано. Я просто делаю свою работу, я наслаждаюсь ей. Это моя честь, гордость, и я невероятно счастлива, что результаты моей работы оценили. Девушка, которая представляет мою страну, выходит в моем платье, на ней индийский флаг… Это нереальные ощущения! Это больше, чем просто быть успешным дизайнером одежды.

– Вы живете в Дели. А откуда вы родом?

– Я родилась в Дели. Когда пришло время получать образование, я отправилась в Бомбей. Выучилась и вернулась назад в Дели, открыла свое дело, стала работать кутюрье.

– В какой момент к вам пришел профессиональный успех? Как это произошло?

– Могу сказать, что достичь этого было непросто. Я думаю, что профессиональный успех – это когда вы понимаете, что каждый день необходимо учиться еще больше, чем вчера. Пока я учусь, я узнаю больше об окружающих, о моей работе. И сейчас, я думаю, мне это успешно удается. В тот день, когда я почувствую, что мне больше нечего дать людям и нечего у них взять, я скажу: «Вот это конец». Нужно четко понимать, как важно исследовать жизнь, понимать, что происходит, и действовать.

– Наверняка вам приходилось работать со звездами Болливуда?

– Да, я работала с несколькими из них. Болливуд – это отдельный мир, очень своеобразная индустрия. Это особый, ни на что не похожий стиль работы дизайнеров, это огромное напряжение, постоянные ограничения по срокам, нехватка времени и, конечно, море гламура.

– В этом году мы много говорим о дружбе России и Индии. Вам приходилось участвовать в проектах, посвященных этой теме? Что вы думаете о взаимоотношениях наших стран?

– Да, действительно, в этом году мы отмечаем 70 лет дипломатических отношений наши двух стран, и я могу сказать, что я очень рада этому и испытываю гордость за наши страны. Все эти годы мы настоящие друзья, мы всегда поддерживаем друг друга. И, что касается нашей дипломатии, то, думаю, можно говорить о настоящей дружбе между обеими странами. Особенно между лидерами России и Индии, нашими президентами. Россия всегда была нашим другом, и она становится все сильнее. Я рада тому, что наши отношения такие крепкие. У нас очень развито межкультурное взаимодействие. Мы многое можем дать вам и заимствовать у вас.

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