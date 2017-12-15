Space X впервые запустила космический грузовик Dragon с помощью «возвращающейся» ракеты
Нью-Йорк, 15 декабря. Американская компания Space X в пятницу запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна доставить на орбиту космический корабль Dragon с грузом для экипажа МКС.
Запуск состоялся с космодрома базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Отметим, что это первый запуск груза к МКС с использованием ракеты, чьи ступени способны самостоятельно возвращаться на Землю.
«SpaceX впервые запустила груз на космическую станцию с «многоразовой» ракетой», — пишет информагентство «Синьхуа».
Напомним, что Falcon 9 относится к семейству одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжелого класса американской компании Space X. Первая ступень ракеты имеет оборудование для возврата и вертикального приземления, что дает возможность использовать ее многократно. Это позволяет экономить на строительстве ракет и снизить количество космического мусора на орбите.
#BREAKING: SpaceX launches 1st space station cargo with "used" rocket, capsule pic.twitter.com/FPA89Z4hcQ— China Xinhua News (@XHNews) December 15, 2017
his is SpaceX Falcon 9 landing back on Earth after launch a SpaceX Dragon spacecraft to the International Space Station. Amazing, isn't?#isshdlive #iss #nasa #spacecraft #spacex #falcon9 #landing pic.twitter.com/JXMJS3chf4— ISS HD Live (@isshdlive) December 15, 2017