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Space X впервые запустила космический грузовик Dragon с помощью «возвращающейся» ракеты
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    Space X впервые запустила космический грузовик Dragon с помощью «возвращающейся» ракеты

    19:35  15 Декабря 2017  /обновлено: 19:36  15 Декабря 2017
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    Space X впервые запустила космический грузовик Dragon с помощью «возвращающейся» ракеты

    Нью-Йорк, 15 декабря. Американская компания Space X в пятницу запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна доставить на орбиту космический корабль Dragon с грузом для экипажа МКС.

    Запуск состоялся с космодрома базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Отметим, что это первый запуск груза к МКС с использованием ракеты, чьи ступени способны самостоятельно возвращаться на Землю.

    «SpaceX впервые запустила груз на космическую станцию с «многоразовой» ракетой», — пишет информагентство «Синьхуа».

    Напомним, что Falcon 9 относится к семейству одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжелого класса американской компании Space X. Первая ступень ракеты имеет оборудование для возврата и вертикального приземления, что дает возможность использовать ее многократно. Это позволяет экономить на строительстве ракет и снизить количество космического мусора на орбите.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #мкс #falcon 9 #запуск #dragon #космический корабль #space x
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