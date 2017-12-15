Space X впервые запустила космический грузовик Dragon с помощью «возвращающейся» ракеты

Нью-Йорк, 15 декабря. Американская компания Space X в пятницу запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна доставить на орбиту космический корабль Dragon с грузом для экипажа МКС.

Запуск состоялся с космодрома базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Отметим, что это первый запуск груза к МКС с использованием ракеты, чьи ступени способны самостоятельно возвращаться на Землю.

«SpaceX впервые запустила груз на космическую станцию с «многоразовой» ракетой», — пишет информагентство «Синьхуа».

Напомним, что Falcon 9 относится к семейству одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжелого класса американской компании Space X. Первая ступень ракеты имеет оборудование для возврата и вертикального приземления, что дает возможность использовать ее многократно. Это позволяет экономить на строительстве ракет и снизить количество космического мусора на орбите.