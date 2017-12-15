Силовики уничтожили боевика в ходе КТО в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 15 декабря. Силовики во время перестрелки ликвидировали одного из боевиков, который открыл огонь по полицейским во время контртеррористической операции (КТО) в Кабардино-Балкарии, сообщил источник в силовых структурах республики.

В настоящее время перестрелка продолжается. Точное число боевиков пока не уточняется. Среди правоохранителей погибших и раненых нет.

«По предварительным данным, силовики попытались остановить подозрительный автомобиль неподалеку от селения Урвань. Находившиеся внутри неизвестные открыли по ним огонь», — рассказал источник РИА Новости.

Напомним, режим КТО был введен на части Урванского района КБР в нескольких километрах от Нальчика в 18.10 мск.