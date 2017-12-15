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Происшествия
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Россия
Силовики уничтожили боевика в ходе КТО в Кабардино-Балкарии
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    Силовики уничтожили боевика в ходе КТО в Кабардино-Балкарии

    19:40  15 Декабря 2017  /обновлено: 20:05  15 Декабря 2017
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    Силовики уничтожили боевика в ходе КТО в Кабардино-Балкарии

    Нальчик, 15 декабря. Силовики во время перестрелки ликвидировали одного из боевиков, который открыл огонь по полицейским во время контртеррористической операции (КТО) в Кабардино-Балкарии, сообщил источник в силовых структурах республики.

    В настоящее время перестрелка продолжается. Точное число боевиков пока не уточняется. Среди правоохранителей погибших и раненых нет.

    «По предварительным данным, силовики попытались остановить подозрительный автомобиль неподалеку от селения Урвань. Находившиеся внутри неизвестные открыли по ним огонь», — рассказал источник РИА Новости.

    Напомним, режим КТО был введен на части Урванского района КБР в нескольких километрах от Нальчика в 18.10 мск.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #боевик #кабардино-балкария #кто
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