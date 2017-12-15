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Гэри Олдмен отравился никотином на съемках фильма о Черчилле
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    Гэри Олдмен отравился никотином на съемках фильма о Черчилле

    19:40  15 Декабря 2017  /обновлено: 19:40  15 Декабря 2017
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    Гэри Олдмен отравился никотином на съемках фильма о Черчилле

    Лондон, 15 декабря. Известный британский актер Гэри Олдмен, исполнивший роль премьер-министра Соединенного Королевства Уинстона Черчилля, отравился никотинам во время съемок фильма «Темные времена» режиссера Джо Райта.

    По информации The Hollywood Reporter, актеру пришлось выкурить более 400 кубинских сигар.

    «Я серьезно отравился никотином. Мне давали сигару, скуренную на три четверти, я зажигал ее, и через пару дублей она догорала, после чего мне давали новую сигару», — пояснил Олдмен.

    По его словам, сигареты менялись на протяжении 10-12 дублей для съемок каждой отдельной сцены.

    Отметим, что одна сигара любимой Черчиллем марки Romeo стоит около 50 долларов. Всего съемочная группа потратила на табак около 20 тысяч долларов. Бюджет ленты составил 30 млн долларов.

    Российский прокат картины «Темные времена» запланирован на 18 января 2018 года.

    Автор: Дима Оленин
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