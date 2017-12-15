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Пентагон выявил серьезные недостатки военных США при осаде иракского Мосула
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    Пентагон выявил серьезные недостатки военных США при осаде иракского Мосула

    19:34  15 Декабря 2017  /обновлено: 19:34  15 Декабря 2017
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    Пентагон выявил серьезные недостатки военных США при осаде иракского Мосула

    Вашингтон, 15 декабря. Подразделения вооруженных сил США, принимавшие участие в штурме иракского Мосула, зачастую имели противоречивые данные о том, что реально происходит на поле боя. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

    Издание ссылается на доклад, подготовленный американскими и британскими экспертами по распоряжению генерала Стивена Таунсенда, который командовал операцией коалиции против боевиков «Исламского государства»1 «(ИГ1, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. В докладе перечислены серьезные недостатки американских военных, которые были выявлены в ходе операции по освобождению иракского Мосула. 

    По данным The Wall Street Journal, основной проблемой для американских военных стало несоответствие разведданных с реальной обстановкой в городе.

    «Крайне важно получать ясную картину проводящихся операций и разведки. Наличие различных баз данных с визуальными изображениями привело к недостаточной эффективности боевых действий», — говорится в докладе.

    Издание также подвергло критике американских военных за неоперативное реагирование на применения боевиками ИГ беспилотных летательных аппаратов, а также за нерациональное использование контрактников, которые постоянно находились в тылу.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #ирак #военные #доклад
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