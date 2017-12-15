Пентагон выявил серьезные недостатки военных США при осаде иракского Мосула

Вашингтон, 15 декабря. Подразделения вооруженных сил США, принимавшие участие в штурме иракского Мосула, зачастую имели противоречивые данные о том, что реально происходит на поле боя. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Издание ссылается на доклад, подготовленный американскими и британскими экспертами по распоряжению генерала Стивена Таунсенда, который командовал операцией коалиции против боевиков «Исламского государства»1 «(ИГ1, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. В докладе перечислены серьезные недостатки американских военных, которые были выявлены в ходе операции по освобождению иракского Мосула.

По данным The Wall Street Journal, основной проблемой для американских военных стало несоответствие разведданных с реальной обстановкой в городе.

«Крайне важно получать ясную картину проводящихся операций и разведки. Наличие различных баз данных с визуальными изображениями привело к недостаточной эффективности боевых действий», — говорится в докладе.

Издание также подвергло критике американских военных за неоперативное реагирование на применения боевиками ИГ беспилотных летательных аппаратов, а также за нерациональное использование контрактников, которые постоянно находились в тылу.

1 Организация запрещена на территории РФ.