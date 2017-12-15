Сирия сегодня: разрозненные отряды ИГИЛ атаковали лагерь «Аль-Ярмук» и боевиков в Хаме

Сирия, 15 декабря. Разрозненные отряды боевиков ИГИЛ1 атаковали район лагеря «Аль-Ярмук»; ИГ наступает на северо-восточную часть провинции Хама; протесты в Дамаске против решения администрации США по признанию Иерусалима столицей Израиля. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ИГИЛ атаковало лагерь беженцев «Аль-Ярмук»

Боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) начали наступление в районе лагеря «Аль-Ярмук» в Дамаске, нацелившись на несколько районов, контролируемых повстанцами и правительственными силами, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Сегодня утром разрозненные отряды ИГИЛ начали свое наступление, напав на сирийские и палестинские войска вдоль оси 30-й улицы лагеря «Аль-Ярмук». После нападения на правительственные войска террористы переключили свое внимание на южную часть лагеря беженцев, где они напали на боевиков Сирийской свободной армии (ССА), коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» — коалиция сирийских повстанцев исламистского направления, контролирует территорию Восточной Гуты Дамаска») и «Акнеф Бейт аль-Макдис».

До сих пор не сообщается, чем закончились бои, однако, по словам сирийского военного источника, ИГИЛ все еще атакует несколько осей внутри района.

ИГ наступает на позиции «Тахрир аш-Шам»

Разрозненные отряды террористов ведут наступление в северо-восточной части провинции Хама, направленное на позиции «Хайат Тахрир аш-Шам» в этом кармане вблизи границы с провинцией Идлиб, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Согласно сообщению сирийских военных, интенсивные столкновения наблюдались в районе города Расм аль-Хаммам, где и состоялась большая часть перестрелок. Хотя столкновения все еще продолжаются, на данный момент, похоже, террористы вновь пытаются расширить южный карман Идлиба, несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам».

Вооруженная коалиция «Тахрир аш-Шам» в течение некоторого времени контролировала эту часть провинций Хама и Идлиб. Если они потеряют эти территории, это может быть катастрофическим для их войск в аэропорту Абу-Духур.

Демонстрация против решения Трампа

В пригороде Дамаска прошла массовая акция протеста против решение президента США Дональда Трампа в поддержку Иерусалима, сообщает сирийское информагентство SANA

В протестах участвовали сотни жителей Джараманы и Ад-Дувейли, в том числе палестинцы. Участники скандировали, что «Иерусалим — это арабский город, таким он и останется». Они также выразили солидарность с народом Палестины, протестующим против решения американской администрации. По их мнению, оно является унижением и оскорблением арабской и мусульманской нации и вопиющим нарушением международных прав.

Демонстранты также призвали арабские народы бойкотировать американские и израильские товары.

1 Организация запрещена на территории РФ.