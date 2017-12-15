В «Роснефти» считают вину Улюкаева «абсолютно доказанной»



Москва, 15 декабря. Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев не стал комментировать решение Замоскворецкого суда Москвы, приговорившего экс-главу МЭР Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток на два млн долларов от Игоря Сечина.

По его словам, от комментариев относительно приговора он воздержался, поскольку «это не наша компетенция».

При этом Леонтьев подчеркнул, что вина Улюкаева в получении взятки очевидна. Он напомнил, что экс-министра задержали с поличным.

«Собственно никаких особых доказательств даже не требовалось», – заметил он.

Напомним, водитель Улюкаева на заседании суда заявлял, что бывший министр положил в багажник машины большой кожаный портфель весом 14-20 кг, однако сам Улюкаев уверял, что ни больших портфелей с деньгами не было, пишут «Аргументы и факты».



