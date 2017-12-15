Кузбассовец, оскорбивший участкового, получил 220 часов обязательных работ

Кемерово, 15 декабря. Житель Новокузнецкого района Кузбасса получил 220 часов обязательных работ за публичное оскорбление представителя власти.

Мужчина хотел купить бутылку водки и зашел в магазин, там он начал приставать к посетителям. Сотрудник магазина сделала несколько раз ему замечания, но он никак не реагировал на них, сообщает «Газета Кемерова». В магазин приехал участковый: 40-летнего покупателя попросили покинуть магазин и проехать в участок для составления административного протокола. Однако мужчина начал вести себя агрессивнее, стал оскорблять сотрудника правоохранительных органов, и его доставили в отдел полиции.

В участке он признал свою вину. Было возбуждено уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти».