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Общество
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Кузбассовец, оскорбивший участкового, получил 220 часов обязательных работ
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    Кузбассовец, оскорбивший участкового, получил 220 часов обязательных работ

    19:17  15 Декабря 2017  /обновлено: 19:18  15 Декабря 2017
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    Кузбассовец, оскорбивший участкового, получил 220 часов обязательных работ

    Кемерово, 15 декабря. Житель Новокузнецкого района Кузбасса получил 220 часов обязательных работ за публичное оскорбление представителя власти.

    Мужчина хотел купить бутылку водки и зашел в магазин, там он начал приставать к посетителям. Сотрудник магазина сделала несколько раз ему замечания, но он никак не реагировал на них, сообщает «Газета Кемерова». В магазин приехал участковый: 40-летнего покупателя попросили покинуть магазин и проехать в участок для составления административного протокола. Однако мужчина начал вести себя агрессивнее, стал оскорблять сотрудника правоохранительных органов, и его доставили в отдел полиции.

    В участке он признал свою вину. Было возбуждено уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти».

    Автор: Дарья Смолина
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    #кемеровская область #оскорбление
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