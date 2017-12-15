«Северный морской путь» сделает РФ глобальным игроком на рынке морских перевозок — эксперт
Москва, 15 декабря. Реализация проекта «Северный морской путь» сделает Россию глобальным игроком на рынке морских перевозок и поможет ей активнее развивать торговые связи со странами Юго-Восточной Азии. Так считает доцент кафедры теории и практики таможенного дела МФЮА Александр Арский.
Накануне президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции рассказал, что Китай проявляет интерес к Северному морскому пути, который должен стать оптимальным маршрутом доставки товаров из КНР в Европу.
«Слова президента о стратегическом сотрудничестве России и Китая, не зависящем от политической конъюнктуры, очень важны для инвесторов, которые готовы к долгосрочным инвестициям в торговый флот ледового класса», — заявил Арский порталу Infox.ru.