Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области
Украина
Ответ Путина на вопрос о Донбассе породит вопросы украинцев к власти — Погребинский
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ответ Путина на вопрос о Донбассе породит вопросы украинцев к власти — Погребинский

    19:51  15 Декабря 2017  /обновлено: 19:51  15 Декабря 2017
    608

    Украинский политолог рассказал о вопросах граждан к Киеву после пресс-конференции Путина

    Киев, 15 декабря. Заявление президента РФ Владимира Путина по Донбассу во время пресс-конференции породило множество вопросов у жителей Украины к своим властям, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    По словам киевского политолога, Путин подтвердил готовность руководства ДНР и ЛНР осуществить обмен. Украинская сторона тоже согласилась на обмен, однако в последний момент изменила планы.

    В ходе пресс-конференции Владимир Путин в частности ответил на вопрос о Донбассе и призвал решить проблему обмена пленными до Нового года.

    Украинский политолог рассказал о вопросах граждан к Киеву после пресс-конференции Путина

    «Это важный для имиджа Украины вопрос. Теперь, когда Путин публично заявил, что готов на обмен к Новому году, можно представить, сколько вопросов появится у родственников и семей пленных к украинской власти, почему они не соглашаются», — рассказал Погребинский украинским СМИ.

    Напомним, что в четверг состоялась большая пресс-конференция Путина по итогам года, во время которой украинский журналист взял слово и вместо того чтобы задать вопрос выступил с резкой, обличительной речью в адрес России.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #днр #донбасс #украина #лнр #пленные #обмен
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть