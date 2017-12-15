Ответ Путина на вопрос о Донбассе породит вопросы украинцев к власти — Погребинский

Киев, 15 декабря. Заявление президента РФ Владимира Путина по Донбассу во время пресс-конференции породило множество вопросов у жителей Украины к своим властям, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам киевского политолога, Путин подтвердил готовность руководства ДНР и ЛНР осуществить обмен. Украинская сторона тоже согласилась на обмен, однако в последний момент изменила планы.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин в частности ответил на вопрос о Донбассе и призвал решить проблему обмена пленными до Нового года.

«Это важный для имиджа Украины вопрос. Теперь, когда Путин публично заявил, что готов на обмен к Новому году, можно представить, сколько вопросов появится у родственников и семей пленных к украинской власти, почему они не соглашаются», — рассказал Погребинский украинским СМИ.

Напомним, что в четверг состоялась большая пресс-конференция Путина по итогам года, во время которой украинский журналист взял слово и вместо того чтобы задать вопрос выступил с резкой, обличительной речью в адрес России.