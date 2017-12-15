Хинштейн в споре с Гозманом сравнил дела Улюкаева и Серебренникова

В вечернем выпуске программы «Время покажет» на Первом канале обсуждался приговор экс-министру Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, который получил восемь лет колонии строгого режима и огромный штраф за вымогательство взятки. В ходе обсуждения Александр Хинштейн осудил Леонида Гозмана, рассказавшего, что пришел в суд, чтобы пожать руку Улюкаеву.

Присутствовавший в студии политик Леонид Гозман рассказал, что в зал суда он не попал, но успел пожать руку Алексея Улюкаеву, хотя они давно уже не общались. По словам Гозмана, он работал вместе с Улюкаевым еще в правительстве Егора Гайдара, но с тех пор их пути разошлись. Гозман отметил, что ему было важно поддержать Улюкаева.

«Я считаю, что, когда человек в тяжелой ситуации, нужно оказывать ему моральную поддержку», — отметил Гозман.

«Через рукопожатие Гозман передал план побега», — то ли в шутку, то ли всерьез написала в Twitter программы Елена Арсентьева.

По мнению Леонида Гозмана, обвинительный приговор Улюкаеву был предрешен, а все это дело не имеет ничего общего с истинной борьбой с коррупцией.

«Это расправа», — заявил Гозман.

Ему возразил политик и журналист Александр Хинштейн, который сравнил дело Улюкаева с делом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве и находящегося под домашним арестом.

«Есть большая группа людей, изначально декларирующих позицию — он не виноват, потому что он хороший человек. Примерно так выглядят защитники и Улюкаева, и Серебренникова», — отметил Хинштейн.

По мнению журналиста, то, что Гозман пришел в суд пожать руку человеку, с которым он не состоит в дружеских отношениях, является, скорее, компрометирующим обстоятельством.

«Многие из тех, кто приходил в суд и по делу Серебренникова, и по делу Улюкаева, не находятся с ними в близких отношениях — они находятся с ними в отношениях сословных, и вот это меня очень сильно угнетает, — отметил Хинштейн. — Потому что у нас есть люди, которые считают, что правосудие должно быть избирательным».

По словам Хинштейна, для большой группы людей тот факт, что подозреваемый в серьезных преступлениях — представитель либеральной интеллигенции — достаточное основание объявить его преследование «признаком государственного беспредела».

«А значит, нужно «вставать на защиту слабого», говорят эти люди. Но это не так, хотим мы этого или не хотим, но преступления совершают люди самые разные самых разных сословий», — отметил Хинштейн.

Пользователи Twitter в основном одобрили суровый приговор Улюкаеву, но решили, что можно бы и пожестче.

«Коли начал воровать или брать взятки, то будь готов и в тюряге посидеть», — прокомментировал приговор Андрей Калинкин.

«Должно быть 15 лет с конфискацией, как при СССР, или расстрел», — считает блогер с ником Телемастер Игорь.