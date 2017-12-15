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Россия и Египет подписали соглашение о возобновлении прямого авиасообщения
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    Россия и Египет подписали соглашение о возобновлении прямого авиасообщения

    19:00  15 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  15 Декабря 2017
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    Россия и Египет подписали соглашение о возобновлении прямого авиасообщения

    Москва, 15 декабря. Россия и Египет подписали документы о возобновлении авиасообщения между странами. В подписании документа приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов и его египетский коллега Шериф Фатхи.

    «Хочу поблагодарить и поздравить моего коллегу, господина Фатхи и пожелать дальнейших шагов и реализации всех наших планов», — сказал Соколов.

    Он также добавил, что вопрос о восстановлении чартерных рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будет решаться в начале 2018 года.

    Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. На его борту самолета находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Позднее ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #египет #авиасообщение
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