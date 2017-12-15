Россия и Египет подписали соглашение о возобновлении прямого авиасообщения

Москва, 15 декабря. Россия и Египет подписали документы о возобновлении авиасообщения между странами. В подписании документа приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов и его египетский коллега Шериф Фатхи.

«Хочу поблагодарить и поздравить моего коллегу, господина Фатхи и пожелать дальнейших шагов и реализации всех наших планов», — сказал Соколов.

Он также добавил, что вопрос о восстановлении чартерных рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будет решаться в начале 2018 года.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. На его борту самолета находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Позднее ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.