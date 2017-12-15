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Происшествия
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Россия
Режим контртеррористической операции введен в Кабардино-Балкарии
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    Режим контртеррористической операции введен в Кабардино-Балкарии

    18:46  15 Декабря 2017  /обновлено: 19:05  15 Декабря 2017
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    Режим контртеррористической операции введен в Кабардино-Балкарии

    Нальчик, 15 декабря. Режим контртеррористической операции (КТО) введен на части Урванского района Кабардино-Балкарии (КБР), который находится в нескольких километрах от Нальчика. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

    Глава УФСБ России по республике принял решение о начале КТО в целях противодействия совершению терактов и розыска скрывающихся участников религиозных экстремистских организаций. КТО была введена в 18.10 мск.

    Во время проведения операции в данном районе вводятся временные меры и специальные ограничения.

    Автор: Алексей Громов
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    #кабардино-балкария #кто
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