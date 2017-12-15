Режим контртеррористической операции введен в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 15 декабря. Режим контртеррористической операции (КТО) введен на части Урванского района Кабардино-Балкарии (КБР), который находится в нескольких километрах от Нальчика. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Глава УФСБ России по республике принял решение о начале КТО в целях противодействия совершению терактов и розыска скрывающихся участников религиозных экстремистских организаций. КТО была введена в 18.10 мск.

Во время проведения операции в данном районе вводятся временные меры и специальные ограничения.