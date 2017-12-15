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Общество
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Политика
Генсек ООН заявил об угрозе войны на Корейском полуострове
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    Генсек ООН заявил об угрозе войны на Корейском полуострове

    19:03  15 Декабря 2017  /обновлено: 19:03  15 Декабря 2017
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    Генсек ООН заявил об угрозе войны на Корейском полуострове

    Токио, 15 декабря. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает необходимым возобновить каналы связи между Северной и Южной Кореей, в том числе в военной сфере.

    «Это критически важно, чтобы снизить риск просчетов и недоразумений и сократить напряженности в регионе», — заявил генсек ООН, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Токио 15 декабря.

    По его словам, любые военные действия могут иметь совершенно непредсказуемые и разрушительные последствия.

    «Худшее, что может произойти, — это то, что мы все, как сомнамбулы, втянемся в войну, которая может иметь драматические последствия», — цитирует его агентство «Интерфакс».

    Гутерреш также выразил желание встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, «если это принесет пользу».

    Отметим, что сейчас генсек ООН находится с официальным визитом в Токио. Накануне он провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

    В ходе переговоров с японским политиком Гутерреш подтвердил необходимость денуклеаризации Корейского полуострова, что, по его мнению, является гарантией стабильности в регионе.

    Автор: Алексей Громов
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    #япония #оон #кндр
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