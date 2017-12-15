Петербургскую блокадницу убили за банковскую карту и портрет Шаляпина с автографом

В Санкт-Петербурге Октябрьский суд решает судьбу трех подозреваемых в убийстве 93-летней блокадницы Нины Мациной, одной из старейших сотрудниц Мариинского театра. Один из подозреваемых останется под стражей до 12 февраля, решение по двум другим отложено до воскресенья, 17 декабря. По версии следствия, организатором преступления стала сотрудница благотворительного фонда, которая ухаживала за ветераном. Скажется ли громкое дело на работе других добровольцев Санкт-Петербурга, и возможно ли отличить человека с благородными намерениями от злоумышленника? Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Нину Мацину, 93-летнюю блокадницу, работника отдела нотных фондов библиотеки Мариинского театра, в ноябре этого года задушили в собственной однокомнатной квартире. По версии следствия, в дом убийц привела Галина Гусейнова, сотрудница благотворительной организации «Ева». Несколько лет назад мошенники под видом соцработников ограбили старушку на шестнадцать тысяч долларов, поэтому Нина Захаровна была бдительна и не открывала дверь посторонним. Но Галина ухаживала за ней уже несколько месяцев — убирала квартиру, готовила обеды — ей можно было доверять, считала Нина Мацина. 20 ноября соцработница впустила в дом двух своих приятелей, один из которых связал пенсионерку скотчем и задушил, а второй в это время караулил на лестничной клетке. Сама Гусейнова обыскала уже хорошо знакомый ей дом. Если убийцы предполагали, что в шкафах бывшей переписчицы нот Мариинки хранятся миллионы и золотые вещи, то они разочаровались: из квартиры вынесли только банковскую карту (которую не смогли разблокировать) и фотографию с автографом Шаляпина (ее пришлось выбросить, чтобы не наводить подозрения).

Убийц задержали 13 декабря, на следующий день состоялось первое заседание суда. Расследование уголовного дела еще продолжается, двум гражданам Армении и сотруднице благотворительного фонда «Ева» Галине Гусейновой предъявлено обвинение по статье «Убийство».

В четверг, 14 декабря, трагическая история обсуждалась на встрече петербургских добровольцев с вице-губернатором города Анной Митяниной и председателем комитета по социальной политике Александром Ржаненковым. По информации комитета, в Петербурге живет чуть более 11 тысяч ветеранов, восемь тысяч из них — это жители блокадного города, а еще три тысячи — участники боевых действий. Внимания социальных служб не хватает всем старикам, поэтому в городе работает множество волонтерских и благотворительных организаций. Уследить за всеми физически невозможно, считают сами добровольцы. Ситуацию прокомментировала Федеральному агентству новостей руководитель петербургского филиала российской организации «Волонтеры Победы» Юлия Рудык.

«С одной стороны, помощь ветеранам необходима, с другой стороны — трудно контролировать всех людей, которые вызываются помочь ветеранам, — говорит Юлия Рудык. — Сложно сразу выяснить, какие помыслы у человека, можно ли ему доверять. У нас в 80% случаев в дом к ветеранам волонтеры приходят только со мной или с руководителями районных отделений, которым я доверяю. Вчера на встрече с вице-губернатором мы обсуждали, кто несет ответственность в случаях таких трагедий. Государство не может справиться со всем фронтом задач. Нужна ответственность общественности — соседей, родственников. Но у нас такое общество сейчас — мы не знаем, кто живет рядом. Волонтеры должны работать под четким контролем государственных органов и отделений социальной защиты. Помощь должна приходить к ветеранам совместными усилиями, а не быть стихийно организованной разными организациями на свое усмотрение. В этой истории, судя по всему, организатором преступления стала активист общественной организации, и это показывает, что даже общественным инициативам нужен контроль государства».

По словам руководителя петербургских «Волонтеров Победы», им самим будет безопаснее работать под присмотром государственных органов. Бывают случаи, когда ветераны в силу возраста обвиняют добровольцев в краже вещей или денег, доводят человека до истерики, а дело — чуть ли не до суда, а потом выясняют, что положили вещь в другое место, а деньги — сами потратили.

Защитить стариков от злоумышленников, которые проникают к ним в дом, можно только сообща — если в команде работают и добровольцы, и социальные работники, и никто не остается с ветераном наедине.

«Я сама хотела расширять сетку работы с ветеранами в городе, – говорит Юлия Рудык. — Но после этой истории мне самой страшно. Я себе не прощу, если такое случится. Пока я лично не пройду с человеком огонь, воду, медные трубы — не смогу ему доверить. Должна быть совместная работа волонтеров и соцработников, все должны быть друг другу свидетелями. Вот как объяснить поступок этой Галины? Она пять лет работала в благотворительной организации, значит, пять лет делала что-то доброе, помогала людям. Но потом с человеком что-то случилось, стрельнуло в голове, и он решился на такое преступление. Как это оценить? Даже справки от психологов ничего не дадут, это необъяснимая «достоевщина».

Следствие выясняет, точно ли добрые дела творила подозреваемая все пять лет работы в благотворительной организации.