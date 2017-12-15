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Захарченко на примере загнанной крысы объяснил планы Киева на Донбасс
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    Захарченко на примере загнанной крысы объяснил планы Киева на Донбасс

    18:48  15 Декабря 2017  /обновлено: 18:48  15 Декабря 2017
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    Захарченко на примере загнанной крысы объяснил планы Киева на Донбасс

    Донецк, 15 декабря. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что власти Украины пытаются развернуть полномасштабные боевые действия в Донбассе, чтобы отвлечь украинцев от острых социальных и политических проблем. О планах Киева на Донбасс глава ДНР рассказал на примере загнанной крысы.

    По его словам, власти Украины оказались загнанными в угол из-за нестабильной ситуации в стране, поэтому Киеву нужна война, чтобы отвлечь украинцев от социальных и политических вопросов. Захарченко отметил, что именно с этим связана подготовка провокаций на линии соприкосновения сторон в Донбассе, передает «АиФ».

    «Я вам приведу один пример: когда крысу загоняешь в угол, она начинает атаковать. Та смелость, которую выказывают некоторые украинские политики, связана с тем, что они загнаны в угол. Это крик отчаяния, они находятся в безысходной ситуации, от этого и начинают быть смелыми», – сказал Захарченко.

    Ранее стало известно, что блокада Донбасса, которую в марте 2017 года санкционировал президент Украины Петр Порошенко, нанесла ущерб украинской экономике в размере 1,8 миллиарда долларов, передает «Дни.ру».

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #киев #донбасс #украина #захарченко
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