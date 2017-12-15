Захарченко на примере загнанной крысы объяснил планы Киева на Донбасс

Донецк, 15 декабря. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что власти Украины пытаются развернуть полномасштабные боевые действия в Донбассе, чтобы отвлечь украинцев от острых социальных и политических проблем. О планах Киева на Донбасс глава ДНР рассказал на примере загнанной крысы.

По его словам, власти Украины оказались загнанными в угол из-за нестабильной ситуации в стране, поэтому Киеву нужна война, чтобы отвлечь украинцев от социальных и политических вопросов. Захарченко отметил, что именно с этим связана подготовка провокаций на линии соприкосновения сторон в Донбассе, передает «АиФ».

«Я вам приведу один пример: когда крысу загоняешь в угол, она начинает атаковать. Та смелость, которую выказывают некоторые украинские политики, связана с тем, что они загнаны в угол. Это крик отчаяния, они находятся в безысходной ситуации, от этого и начинают быть смелыми», – сказал Захарченко.

Ранее стало известно, что блокада Донбасса, которую в марте 2017 года санкционировал президент Украины Петр Порошенко, нанесла ущерб украинской экономике в размере 1,8 миллиарда долларов, передает «Дни.ру».