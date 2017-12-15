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Политика
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Эксперт оценил предложение Путина ввести контроль на границах Таможенного союза
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    Эксперт оценил предложение Путина ввести контроль на границах Таможенного союза

    22:00  15 Декабря 2017
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    Эксперт оценил предложение Путина ввести контроль на границах Таможенного союза

    Москва, 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции предложил ввести смешанный контроль на границах Таможенного союза. Политолог Андрей Суздальцев оценил данную инициативу. По его мнению, это было необходимо сделать еще с самого начала существования ТС.

    «Специалисты, которые занимаются евразийской интеграцией, изначально говорили о том, что есть такое правило «доверяй, но проверяй», и чтобы не было проблем с нашими партнерами, необходимо было изначально иметь смешанный контроль на внешних границах Таможенного союза», — прокомментировал Суздальцев, добавив, что данный вопрос пока не решен.

    По словам эксперта, РФ имеет полное право участвовать в контроле над границами, так как на ее рынок приходится 80% товарооборота Евразийского союза. Особенно острым остается вопрос контрабанды, из-за которой бюджет нашей страны теряет миллиарды долларов, поэтому обращение Путина к данному вопросу очень важно и свидетельствует о том, что глава государства намерен упорядочить данный вопрос взаимодействия с партнерами по евразийской интеграции, пишет Infox.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #границы #тс
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