Эксперт оценил предложение Путина ввести контроль на границах Таможенного союза

Москва, 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции предложил ввести смешанный контроль на границах Таможенного союза. Политолог Андрей Суздальцев оценил данную инициативу. По его мнению, это было необходимо сделать еще с самого начала существования ТС.

«Специалисты, которые занимаются евразийской интеграцией, изначально говорили о том, что есть такое правило «доверяй, но проверяй», и чтобы не было проблем с нашими партнерами, необходимо было изначально иметь смешанный контроль на внешних границах Таможенного союза», — прокомментировал Суздальцев, добавив, что данный вопрос пока не решен.

По словам эксперта, РФ имеет полное право участвовать в контроле над границами, так как на ее рынок приходится 80% товарооборота Евразийского союза. Особенно острым остается вопрос контрабанды, из-за которой бюджет нашей страны теряет миллиарды долларов, поэтому обращение Путина к данному вопросу очень важно и свидетельствует о том, что глава государства намерен упорядочить данный вопрос взаимодействия с партнерами по евразийской интеграции, пишет Infox.ru.