Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В «Роснефти» считают вину Улюкаева «абсолютно доказанной»
Политика
Египет объявил дату возобновления авиасообщения с Россией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Египет объявил дату возобновления авиасообщения с Россией

    18:26  15 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  15 Декабря 2017
    173

     

    Египет объявил дату возобновления авиасообщения с Россией

    Каир, 15 декабря. Глава Минавиации Египта Шериф Фатхи назвал дату возобновления регулярных полетов между Москвой и Каиром. 

    «Мы заявляем, что авиасообщение между Москвой и Каиром с 1 февраля уже открыто», — заявил он.

    Документы для возобновления авиасообщения подписал министр транспорта Максим Соколов, а со стороны Египта — министр Фатхи, уточняет РИА Новости.

    Соколов также уточнил, что Вопрос о чартерных полетах в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будет решаться уже в 2018 году.

    Напомним, РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после того как на Синайском полуострове потерпел крушение самолет "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли.

    Впоследствии ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть