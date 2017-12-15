Египет объявил дату возобновления авиасообщения с Россией
Каир, 15 декабря. Глава Минавиации Египта Шериф Фатхи назвал дату возобновления регулярных полетов между Москвой и Каиром.
«Мы заявляем, что авиасообщение между Москвой и Каиром с 1 февраля уже открыто», — заявил он.
Документы для возобновления авиасообщения подписал министр транспорта Максим Соколов, а со стороны Египта — министр Фатхи, уточняет РИА Новости.
Соколов также уточнил, что Вопрос о чартерных полетах в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будет решаться уже в 2018 году.
Напомним, РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после того как на Синайском полуострове потерпел крушение самолет "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли.
Впоследствии ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.