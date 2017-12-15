Ученые выяснили, что сексуальная ориентация не влияет на семейное счастье

Лондон, 15 декабря. Ученые из Квинследнского университета Брисбена решили выяснить, как сексуальная ориентация влияет на благополучие в семье.

Для этого эксперты провели специальный опрос, в котором участвовали жители Великобритании и Австралии. Среди них встречались представители различных ориентаций.

В ходе опроса выяснилось, что как гомосексуальные, так и гетеросексуальные пары могут быть абсолютно счастливы в браке, передает «Свободная пресса».

Однако большинство женщин, отвечая на вопрос «Насколько ваши отношения лучше, чем у остальных?», выражали неудовлетворенность личными отношениями. У мужчин подобного замечено не было.