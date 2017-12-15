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Общество
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Общество
Ученые выяснили, что сексуальная ориентация не влияет на семейное счастье
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    Ученые выяснили, что сексуальная ориентация не влияет на семейное счастье

    18:19  15 Декабря 2017  /обновлено: 18:19  15 Декабря 2017
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    Ученые выяснили, что сексуальная ориентация не влияет на семейное счастье

    Лондон, 15 декабря. Ученые из Квинследнского университета Брисбена решили выяснить, как сексуальная ориентация влияет на благополучие в семье.

    Для этого эксперты провели специальный опрос, в котором участвовали жители Великобритании и Австралии. Среди них встречались представители различных ориентаций.

    В ходе опроса выяснилось, что как гомосексуальные, так и гетеросексуальные пары могут быть абсолютно счастливы в браке, передает «Свободная пресса».

    Однако большинство женщин, отвечая на вопрос «Насколько ваши отношения лучше, чем у остальных?», выражали неудовлетворенность личными отношениями. У мужчин подобного замечено не было.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #ученые #брак #отношения
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