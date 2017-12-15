Сирия: в чем значение создания полноценной военно-морской базы России в Тартусе

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском городе Тартус в скором времени станет полноценной военно-морской базой. Как сообщил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, Совет ГД назначит дату рассмотрения соглашения о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе 19 декабря.

Напомним, проект о ратификации соглашения был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в минувшую среду, 13 декабря. Само соглашение между Россией и Сирийской Арабской Республикой было подписано 18 января. Оно действует 49 лет и носит оборонительный характер.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал решение, которое сейчас принимается, о создании полноценной российской военно-морской базы в Тартусе очень важным во всех смыслах. В первую очередь, эксперт отметил важность этой базы для самой Сирии:

«Здесь необходимо подчеркнуть, прежде всего, ценность этой базы для Сирийской Арабской Республики, которая состоит в том, что военно-морская база в Тартусе, и авиабаза Хмеймим, продолжающая функционировать, являются залогом безопасности, мира и спокойствия на сирийской земле. Присутствие российских Вооруженных сил, уже доказавших на деле свою эффективность, мощь и результативность своих действий, является лучшей гарантией от повторения попыток эскалации напряженности, действий тех или иных вооруженных групп, действий тех или иных политических сил, решить вопрос не конституционным политическим путем, а путем военных заговоров и мятежей. Такого рода присутствие является гарантом мира и стабильности на сирийской земле».

По мнению эксперта, российская база в Тартусе также является чрезвычайно важной и полезной для Ближнего и Среднего Востока вообще - поскольку она будет гарантией мира и безопасности не только в Сирии, но и фактором, стабилизирующим весь ближневосточный регион.

«Я бы хотел обратить внимание на то, что, военное присутствие Соединенных Штатов в том или ином регионе зачастую проходит не на правомерной основе, то есть не на основе соглашений с теми или иными странами, а на основе каких-то противоправных действий со стороны США. Если такое военное присутствие Соединенных Штатов обычно грозит хаосом и дестабилизацией данной территории, то российское военное присутствие, напротив, является гарантом стабильности, мира и безопасности, и в данной ситуации Российская Федерация выступает в роли стабилизирующей силы, наводящей порядок и поддерживающей легитимную власть».

Не менее важна полноценная военно-морская база в Тартусе и непосредственно для России:

«Этот аспект является самым важным, потому что все мы граждане Российской Федерации, мы заинтересованы в безопасности и эффективном использовании наших бюджетных средств, в том числе и выделяемых на военную сферу».

Как объяснил эксперт, Большое Средиземноморье, регион, который включает в себя не только Средиземное море, но и ряд других акваторий, — это очень нестабильный и очень сложный регион, это регион, в котором в данный момент проходит достаточно большое количество конфликтов:

«В этом смысле, хочу подчеркнуть, что наличие военно-морской базы в Большом Средиземноморье, присутствие России в этом регионе будет не только стабилизирующим фактором для самого региона, но и гарантией защиты российских рубежей на дальних подступах».

По словам нашего собеседника, российское присутствие в Средиземном море является, по сути, фактором восстановления баланса сил и интересов в Большом Средиземноморье, и, таким образом, кроме военно-морских сил НАТО и Соединенных Штатов Америки здесь теперь будет представлена на постоянной основе и Россия: