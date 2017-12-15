Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Кузбассовец, оскорбивший участкового, получил 220 часов обязательных работ
Сирия эксклюзив
Сирия: в чем значение создания полноценной военно-морской базы России в Тартусе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: в чем значение создания полноценной военно-морской базы России в Тартусе

    19:17  15 Декабря 2017  /обновлено: 19:17  15 Декабря 2017
    35

    Сирия: в чем значение создания полноценной военно-морской базы России в Тартусе

    Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском городе Тартус в скором времени станет полноценной военно-морской базой. Как сообщил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, Совет ГД назначит дату рассмотрения соглашения о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе 19 декабря.

    Напомним, проект о ратификации соглашения был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в минувшую среду, 13 декабря. Само соглашение между Россией и Сирийской Арабской Республикой было подписано 18 января. Оно действует 49 лет и носит оборонительный характер.

    Сирия: в чем значение создания полноценной военно-морской базы России в Тартусе

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал  решение, которое сейчас принимается, о создании полноценной российской военно-морской базы в Тартусе очень важным во всех смыслах. В первую очередь, эксперт отметил важность этой базы для самой Сирии:

    «Здесь необходимо подчеркнуть, прежде всего, ценность этой базы для Сирийской Арабской Республики, которая  состоит в том, что военно-морская база в Тартусе, и авиабаза Хмеймим, продолжающая функционировать, являются залогом безопасности, мира и спокойствия на сирийской земле. Присутствие российских Вооруженных сил, уже доказавших на деле свою эффективность, мощь и результативность своих действий, является лучшей гарантией от повторения попыток эскалации напряженности, действий тех или иных вооруженных групп, действий тех или иных политических сил, решить вопрос не конституционным политическим путем, а путем военных заговоров и мятежей. Такого рода присутствие является гарантом мира и стабильности на сирийской земле».

    По мнению эксперта, российская база в Тартусе также является чрезвычайно важной и полезной для Ближнего и Среднего Востока вообще - поскольку она будет гарантией мира и безопасности не только в Сирии, но и фактором, стабилизирующим весь ближневосточный регион.

    «Я бы хотел обратить внимание на то, что, военное присутствие Соединенных Штатов в том или ином регионе зачастую проходит не на правомерной основе, то есть не на основе соглашений с теми или иными странами, а на основе каких-то противоправных действий со стороны США. Если такое военное присутствие Соединенных Штатов обычно грозит хаосом и дестабилизацией данной территории, то российское военное присутствие, напротив, является гарантом стабильности, мира и безопасности, и в данной ситуации Российская Федерация выступает в роли стабилизирующей силы, наводящей порядок и поддерживающей легитимную власть».

    Сирия: в чем значение создания полноценной военно-морской базы России в Тартусе

    Не менее важна полноценная военно-морская база в Тартусе и непосредственно для России:

    «Этот аспект является самым важным, потому что все мы граждане Российской Федерации, мы заинтересованы в безопасности и эффективном использовании наших бюджетных средств, в том числе и выделяемых на военную сферу».

    Как объяснил эксперт, Большое Средиземноморье, регион, который включает в себя не только Средиземное море, но и ряд других акваторий, — это очень нестабильный и очень сложный регион, это регион, в котором в данный момент проходит достаточно большое количество конфликтов:

    «В этом смысле, хочу подчеркнуть, что наличие военно-морской базы в Большом Средиземноморье, присутствие России в этом регионе будет не только стабилизирующим фактором для самого региона, но и гарантией защиты российских рубежей на дальних подступах».

    Сирия: в чем значение создания полноценной военно-морской базы России в Тартусе

    По словам нашего собеседника, российское присутствие в Средиземном море является, по сути, фактором восстановления баланса сил и интересов в Большом Средиземноморье, и, таким образом, кроме военно-морских сил НАТО и Соединенных Штатов Америки здесь теперь будет представлена на постоянной основе и Россия:

    «Для России это очень важно, и это достаточно серьезный сигнал к тому, что Россия возвращается в большую геополитику, что Россия имеет глобальные интересы и что многие страны и народы мира с надеждой смотрят на нашу страну как на гаранта мира, стабильности и безопасности».

    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сша #сирия #хмеймим #тартус
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть