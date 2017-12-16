Любой гаджет можно взломать: Роскомнадзор разделяет опасения родителей, связанные с TouchID

В социальных сетях набирает популярность акция «ОтключиTouchID своему ребенку». Родители обеспокоены, что дети используют отпечатки пальцев и лица для идентификации, а значит любая информация с гаджетов их детей может оказаться у кого угодно, ведь ни для кого не секрет, что устройство, подключенное к Интернету, всегда можно взломать. Подобные опасения разделяет и Роскомнадзор.

Еще в ноябре глава ведомства Александр Жаров выразил уверенность, что необходимо позаботиться об обязательном информировании на согласие и сбор данных пользователей, которые собираются в результате работы гаджетов, оснащенных функцией сканирования отпечатков пальцев или лица.

Об определенных рисках предупреждает и экспертное сообщество.

«Любое устройство можно взломать и получить доступ к информации. Как говорится, на каждое действие есть противодействие, идет война хорошего с плохим. Технологии здесь ни при чем, все зависит от конечной цели: либо человек действует с благими намерениями, либо с намерениями, которые считаются неблаговидными», — говорит в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей председатель совета директоров Института развития информационного общества Юрий Хохлов.

При этом эксперт предостерег россиян от размещения избыточного количества информации о себе в социальных сетях, поскольку она тут же становится публичной.

«Ваше изображение, как и другая информация, например, адрес вашего жительства, семейное положение — это все относится к персональным данным. Я напомню, что данные россиян, в соответствии с нормами действующего законодательства, должны размещаться на серверах, расположенных на территории Российской Федерации. Даже если Aple, Google и другие компании используют эти данные, сервера в любом случае расположены на территории Российской Федерации», — говорит Хохлов.

Также он отметил, что в мире меняется подход к личным данным человека.

«В следующем году европейцы запускают новую систему и реализуют новые принципы использования персональных данных, поскольку они считают, что все данные, связанные с личностью человека, являются собственностью этого человека, и он сам будет ими распоряжаться. Не компания, которая хранит эти данные, а каждый из нас», — резюмировал эксперт.

Юрий Хохлов напомнил, что новые технологии будут постепенно внедряться и в России, и это уже происходит.