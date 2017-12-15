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«Потрясающий лидер»: американцы оценили ответ Путина на вопрос журналистки из США
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    «Потрясающий лидер»: американцы оценили ответ Путина на вопрос журналистки из США

    19:42  15 Декабря 2017  /обновлено: 19:42  15 Декабря 2017
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    «Потрясающий лидер»: американцы оценили ответ Путина на вопрос журналистки из США

    Вашингтон, 15 декабря. Читатели американских СМИ, сообщивших о «сдержанном» и «справедливом» ответе президента РФ Владимира Путина на вопрос журналистки Associated Press об отношениях США, Северной Кореи и России, пришли в восторг от главы РФ.

    В частности, она поинтересовалась у российского лидера, поддерживает ли Москва санкции против Пхеньяна, а также могла бы кооперация России и США в вопросе давления на КНДР улучшить отношения Кремля и Белого дома. 

    «Интересные вы ребята, американцы», — заметил Путин.

    Он указал на непоследовательность действий властей США, которые сначала ставят РФ и КНДР на один уровень, а затем просят Москву о помощи.

    Ответ Путина очень понравился читателям иностранных СМИ. В Сети они оставили комментарии, некоторые из которых можно даже назвать восторженными. Так, участники обсуждения назвали Путина «потрясающим лидером» и «действительно умным парнем».

    «Я американец и вижу, что Путин очень умен», — пишет один из пользователей. «Слова Путина – подарок от Бога. Человечество нуждается в нем», — заметил другой гражданин США.

    Один из пользователей лаконично заметил: «Путин-босс». Кроме того, читатели выразили уверенность, что «человечество нуждается в таком политике».   

    Нашлись и те, кто признался, что пока не может понять, друг Россия или враг, но при этом подчеркнул, что Вашингтону следует начать прислушиваться к словам президента РФ, пишет издание «ПолитРоссия».

    Автор: Алексей Громов
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