Захарченко рассказал о радостной вести от Путина

Донецк, 15 декабря. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Россия стоит на стороне республик Донбасса, о чем свидетельствуют высказывания президента РФ Владимира Путина, сделанные в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

«Владимир Путин сказал для нас очень радостную весть, что он, как и поддерживал Донбасс в его правоте, так и поддерживает. Это он заявил на весь мир. Ситуация, которая сейчас развивается на нашей территории, для России неприемлема, ее надо будет решать, и Россия стоит на нашей стороне», — заявил Захарченко на пресс-конференции в Донецке.

Напомним, 14 декабря в ходе большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что украинские националистические батальоны устроят резню в Донбассе, как в боснийской Сребренице, если им не будут противостоять ополченцы Донбасса, передает «Утро.ру».