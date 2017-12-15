США загнали себя в цугцванг: политолог объяснил звонок Трампа Путину

Москва, 15 декабря. Риторика Вашингтона в отношении КНДР загнала США в цугцванг. В настоящее время для американского лидера Дональда Трампа не существует хоть сколько-нибудь правильных шагов по решению северокорейской проблемы.

Таким мнением в интервью RT поделился эксперт Центра актуальной политики политолог-американист Виктор Олевич.

«Если Трамп продолжит выступать с прямыми угрозами в адрес КНДР и ее руководителя Ким Чен Ына и не инициировать военные действия, то США будут с каждым днем все больше выглядеть в глазах международного сообщества «бумажным тигром», — отметил политолог.

В то же время, если Вашингтон решится на прямую агрессию против Пхеньяна, то это приведет к катастрофе с массовыми жертвами на всем Корейском полуострове, в Японии и, возможно, в других странах, предостерег Олевич.

Таким образом, отметил политолог, США поставили себя в ситуацию, которая в шахматах и шашках именуется цугцвангом — это положение, когда ни один ход не может улучшить положения на доске.

Олевич отметил, что Трамп, конечно, понимает, что Россия, как и Китай, является ключом к решению кризисной ситуации на Корейском полуострове. Недавний звонок Трампа Путину подтверждает это.

Напомним, ранее российский и американский лидеры по инициативе Трампа провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили вопросы международной повестки, в том числе кризис на Корейском полуострове.