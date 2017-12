Американское оружие разжигает конфликты на Ближнем Востоке — Fars News

На долю Соединенных Штатов, которые настаивают на разоружении иракского ополчения, ливанской «Хезболлы», йеменских хуситов и палестинского движения ХАМАС, приходится более половины общемировых продаж оружия. Это 58% всего оружейного рынка, или 217 из 375 миллиардов долларов.

Иранское издание Fars News 13 декабря опубликовало статью «Продажи оружия США разжигают конфликты и нестабильность на Ближнем Востоке» (US Weapons Sales Fuel Conflict and Instability in Middle East). Федеральное агентство новостей предлагает перевод этой публикации.

На самом деле, Соединенные Штаты являются крупнейшим мировым поставщиком оружия в этой многомиллиардной отрасли, что способствует разжиганию конфликтов и нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Согласно новому анализу Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (СИПРИ), рост продаж оружия был ожидаемым, и он обусловлен внедрением новых крупных национальных программ вооружения, постоянными войнами и сохраняющейся региональной напряженностью, которая приводит к росту спроса на оружие.

Учитывая, что более половины из 20 основных продавцов оружия по рейтингу СИПРИ находятся в США (Lockheed Martin, Boeing, Raytheon и Northrop Grumman входят в пятерку лидеров), неудивительно, что Вашингтон оказывает решающее влияние на региональную нестабильность и хаос.

Терроризм, страдающие государства, региональные конфликты и гражданские войны всегда очень прибыльны. Все они угрожают в том числе национальной безопасности США и их союзников. Эти угрозы отчасти подпитываются нерегулируемым рынком обычных вооружений США. Цель состоит в том, чтобы продать как можно больше оружия.

Поэтому Ближний Восток все больше втягивается в гонку вооружений. Беспрецедентные объемы поставок оружия из США (а также Канады и Великобритании) в основном в страны Персидского залива, ввод американских войск в Сирию, рост числа бомбардировок в Йемене, осуществляемых Саудовской Аравией и ее союзниками, продолжающееся ядерное противостояние на Корейском полуострове — все эти факторы показывают, что мировая напряженность будет только усиливаться.

Это приведет к тому, что продажи оружия ведущим покупателям в регионе — Саудовской Аравии и ОАЭ — увеличатся в этом году до более чем 100 млрд долларов. Эти страны покупают реактивные истребители, ракеты, бронетехнику, беспилотники и вертолеты, и их готовность использовать это оружие тоже растет.

Как ни странно, те же должностные лица оборонной промышленности США, которые призывают Саудовскую Аравию снять незаконную блокаду Йемена, также выполняют просьбы своих арабских союзников, воюющих с Йеменом, проставляя туда новые американские вооружения, включая ракеты и бомбы. Это делается для того, чтобы восстановить исчерпанные запасы оружия. Именно так Саудовская Аравия стала крупнейшим в мире импортером оружия и четвертой страной по расходам на вооружение. При этом другие арабские государства тоже резко увеличивают закупки оружия.

Обеспокоенность вызывает и тот факт, что расход средств на вооружение идет на фоне заметного увеличения военных интервенций со стороны США и их арабских союзников в регионе. Кроме того, новый военный союз, возглавляемый Саудовской Аравией, — о котором было объявлено в этом году и который называют «арабской НАТО» — по всей видимости, в первую очередь предназначен для противостояния Ирану.

Премьер-министр Ирака Хейдар Абади — один из тех, кто обеспокоен новыми военными амбициями саудитов.

«Опасно то, что мы не знаем, что саудиты хотят делать после [своей войны с Йеменом], — заявил он. — Возможно, Ирак входит в их сферу интересов? Это очень, очень опасно. Вмешиваться во внутренние дела другого государства без повода, только ради свои региональных амбиций, просто неправильно».

Все это только вершина айсберга. Война, которую Саудовская Аравия ведет против Йемена, является последним проявлением арабского интервенционизма. Эта тенденция все больше набирает обороты на Ближнем Востоке после вмешательства Саудовской Аравии в Бахрейне во время арабских восстаний. Самодержавные арабские режимы, похоже, все чаще готовы использовать свои вооруженные силы и нападать на всех соседей и добиваться своих незаконных целей в кризисных зонах по всему региону.

Кроме того, когда сам Запад приходит к пониманию, что продажи оружия ближневосточным диктатурам приводят к дестабилизации обстановки в регионе, США и другие страны называют это внутренней экономической политикой. В США заводят речь о том, что надо «защитить наши заводы» или «снова сделать Америку великой», вместо того, чтобы предотвращать гуманитарную катастрофу или укреплять механизм ненасильственного урегулирования конфликтов.