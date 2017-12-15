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Сирия новости 15 декабря 19.30: «Ан-Нусра» атакует позиции САА в Хаме, в подконтрольном боевикам поселении Хомса прогремел взрыв
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    Сирия новости 15 декабря 19.30: «Ан-Нусра» атакует позиции САА в Хаме, в подконтрольном боевикам поселении Хомса прогремел взрыв

    19:30  15 Декабря 2017
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    Сирия новости 15 декабря 19.30: «Ан-Нусра» атакует позиции САА в Хаме, в подконтрольном боевикам поселении Хомса прогремел взрыв

    Сирия, 15 декабря. Террористы «Джебхат ан-Нусры»1 атакуют позиции САА в Хаме, в подконтрольном боевикам поселении Хомса прогремел взрыв, перестрелки между САА и ССА зафиксированы в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Хомсе и Даръа, противостоят «Джебхат ан-Нусре» в Хаме.  

    «Тахрир аш-Шам»: атакует позиции САА в Хаме.

    «Джейш аль-Ислам»: ведет бои с САА в Дамаске.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит САА в Даръа.

    Курды: захватили еще одно поселение Дейр-эз-Зора.

    Сирия новости 15 декабря 19.30: «Ан-Нусра» атакует позиции САА в Хаме, в подконтрольном боевикам поселении Хомса прогремел взрыв

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 15 декабря 19.30: «Ан-Нусра» атакует позиции САА в Хаме, в подконтрольном боевикам поселении Хомса прогремел взрыв

    В окрестностях населенного пункта Ан-Нашабия в провинции Дамаск зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками группировки «Джейш аль-Ислам». Об этом сообщает информационное агентство Smart News Agency.

    Местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1) передает, что артиллерия правительственных войск ведет обстрел зон дислокации незаконных вооруженных формирований в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты. Ранее сообщалось, что боестолкновения между САА и боевиками продолжаются также в Харасте.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 15 декабря 19.30: «Ан-Нусра» атакует позиции САА в Хаме, в подконтрольном боевикам поселении Хомса прогремел взрыв

    В населенном пункте Тальдо, находящимся под контролем радикальных исламистов, прогремел взрыв. О происшествии сообщает местный источник в своем Twitter-аккаунте (@NDhoms1). По данным автора публикации, самодельное взрывное устройство было заложено в местной мечети. При детонации СВУ пострадало несколько мирных жителей поселения.

    На севере региона продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными вооруженными группировками. Ранее сообщалось, что в эпицентре противостояния находится район Таль Захаб.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 15 декабря 19.30: «Ан-Нусра» атакует позиции САА в Хаме, в подконтрольном боевикам поселении Хомса прогремел взрыв

    Демократические силы Сирии (SDF) захватили поселение Джурди, передает информационное агентство Smart News Agency. Командование отрядов курдского ополчения заявляет, что населенный пункт был взят после столкновений с террористами «Исламского государства»1. Стоит отметить, что бойцы SDF практически без боя взяли под контроль ряд стратегических территорий на восточном берегу реки Евфрат. По информации местных источников, курды, а также представители международной коалиции вели переговоры с радикальными исламистами об их выходе с занимаемых территорий провинции Дейр-эз-Зор. Таким образом, «демократической армии» удалось захватить крупнейшие в Сирии нефтяные месторождения.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 15 декабря 19.30: «Ан-Нусра» атакует позиции САА в Хаме, в подконтрольном боевикам поселении Хомса прогремел взрыв

    На окраинах административного центра провинции отмечаются перестрелки между армией Башара Асада и Сирийской свободной армией (ССА). Медиакрыло антиправительственной коалиции передает в Twitter (@FSAPlatform), что САА ведет минометный обстрел опорных пунктов ССА.

    Ранее боевики нарушили установленное в регионе перемирие, открыв огонь по мирным кварталам города. Под обстрелом оказалась кольцевая дорога в самом центре Даръа. В качестве ответных мер,армия САР нанесла удар по укрепрайонам исламистов, уничтожив пусковые установки.

    Провинция Хама

    Сирия новости 15 декабря 19.30: «Ан-Нусра» атакует позиции САА в Хаме, в подконтрольном боевикам поселении Хомса прогремел взрыв

    Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» напали на блокпост Сирийской арабской армии (САА) Абу Убейда на севере провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Damascus Now в своем Telegram-канале (@damascus_now_ar). Также столкновения между боевиками «Джебхат ан-Нусры» и армией САР отмечаются в окрестностях деревни Аль-Мушейрифа, передает местный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1). По данным оппозиционного Telegram-канала (@spmsyrian), расположения САА в районе холма Тель-Сирьятель подверглись снайперской атаке со стороны радикалов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #дамаск #хама #игил #курды #саа #дейр-эз-зор #даръа #сса #хомс #джейш аль-ислам #тахрир аш-шам #мушейрифа
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