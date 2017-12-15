Сирия новости 15 декабря 19.30: «Ан-Нусра» атакует позиции САА в Хаме, в подконтрольном боевикам поселении Хомса прогремел взрыв

Сирия, 15 декабря. Террористы «Джебхат ан-Нусры»1 атакуют позиции САА в Хаме, в подконтрольном боевикам поселении Хомса прогремел взрыв, перестрелки между САА и ССА зафиксированы в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Хомсе и Даръа, противостоят «Джебхат ан-Нусре» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: атакует позиции САА в Хаме.

«Джейш аль-Ислам»: ведет бои с САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит САА в Даръа.

Курды: захватили еще одно поселение Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

В окрестностях населенного пункта Ан-Нашабия в провинции Дамаск зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками группировки «Джейш аль-Ислам». Об этом сообщает информационное агентство Smart News Agency.

Местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1) передает, что артиллерия правительственных войск ведет обстрел зон дислокации незаконных вооруженных формирований в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты. Ранее сообщалось, что боестолкновения между САА и боевиками продолжаются также в Харасте.

Провинция Хомс

В населенном пункте Тальдо, находящимся под контролем радикальных исламистов, прогремел взрыв. О происшествии сообщает местный источник в своем Twitter-аккаунте (@NDhoms1). По данным автора публикации, самодельное взрывное устройство было заложено в местной мечети. При детонации СВУ пострадало несколько мирных жителей поселения.

На севере региона продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными вооруженными группировками. Ранее сообщалось, что в эпицентре противостояния находится район Таль Захаб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Демократические силы Сирии (SDF) захватили поселение Джурди, передает информационное агентство Smart News Agency. Командование отрядов курдского ополчения заявляет, что населенный пункт был взят после столкновений с террористами «Исламского государства»1. Стоит отметить, что бойцы SDF практически без боя взяли под контроль ряд стратегических территорий на восточном берегу реки Евфрат. По информации местных источников, курды, а также представители международной коалиции вели переговоры с радикальными исламистами об их выходе с занимаемых территорий провинции Дейр-эз-Зор. Таким образом, «демократической армии» удалось захватить крупнейшие в Сирии нефтяные месторождения.

Провинция Даръа

На окраинах административного центра провинции отмечаются перестрелки между армией Башара Асада и Сирийской свободной армией (ССА). Медиакрыло антиправительственной коалиции передает в Twitter (@FSAPlatform), что САА ведет минометный обстрел опорных пунктов ССА.

Ранее боевики нарушили установленное в регионе перемирие, открыв огонь по мирным кварталам города. Под обстрелом оказалась кольцевая дорога в самом центре Даръа. В качестве ответных мер,армия САР нанесла удар по укрепрайонам исламистов, уничтожив пусковые установки.

Провинция Хама

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» напали на блокпост Сирийской арабской армии (САА) Абу Убейда на севере провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Damascus Now в своем Telegram-канале (@damascus_now_ar). Также столкновения между боевиками «Джебхат ан-Нусры» и армией САР отмечаются в окрестностях деревни Аль-Мушейрифа, передает местный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1). По данным оппозиционного Telegram-канала (@spmsyrian), расположения САА в районе холма Тель-Сирьятель подверглись снайперской атаке со стороны радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)