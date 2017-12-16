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Сирия: бойцы САА уничтожают взрывчатку, извлеченную из машины смертника - видео ФАН
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    Сирия: бойцы САА уничтожают взрывчатку, извлеченную из машины смертника - видео ФАН

    12:10  16 Декабря 2017
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    Сирия: бойцы САА уничтожают взрывчатку, извлеченную из машины смертника - видео ФАН

    Боевики ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда), будучи разгромленными в открытой войне, перешли к иной тактике. Отдельные «летучие» отряды все еще воюют в сирийской пустыне, а «спящие» ячейки террористов перешли к терактам.

    В Дамаске, 14 декабря, боевик-смертник попытался совершить самоподрыв в окрестностях Дамаска. Судя по всему, он пытался проникнуть или прорваться в центральные районы города. Однако бойцы правительственных сил обнаружили и ликвидировали заминированное авто.

    Некоторое время спустя солдаты САА обезвредили еще два заминированных авто, на сей раз – к востоку от Хомса. Два легковых автомобиля были снаряжены артиллерийскими снарядами, противотанковыми минами, и несколькими самодельными взрывными устройствами (СВУ). Тогда там побывал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

    Сегодня к нам в редакцию пришло видео с уничтожением извлеченных из машин боеприпасов. Сирийские солдаты отнесли их на безопасное расстояние от машины, и там подорвали, чтобы не навредить дорожному полотну и мирным жителям, которые случайно могли проезжать мимо.

    Сирия: бойцы САА уничтожают взрывчатку, извлеченную из машины смертника - видео ФАН

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #дамаск #игил #теракт #хомс #смертник
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