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Политика
Посольство США в России ответило на слова Лаврова о вмешательстве в выборы
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    Посольство США в России ответило на слова Лаврова о вмешательстве в выборы

    18:27  15 Декабря 2017  /обновлено: 18:28  15 Декабря 2017
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    Посольство США в России ответило на слова Лаврова о вмешательстве в выборы

    Москва, 15 декабря. Заявление Москвы о вмешательстве дипмиссии США в выборы в России не обоснованы и подрывают усилия по нормализации двусторонних отношений, утверждают в американском посольстве в РФ. 

    Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о том, что Москве фиксируют регулярные попытки вмешательства в президентские выборы, в том числе, со стороны дипмиссии США. Официальный представитель посольства США Мария Олсон назвала эти утверждения «небоснованными». 

    «Данное заявление представляет собой опасную модель поведения, которая подрывает работу по налаживанию более стабильных двусторонних отношений, которую поддерживают оба наших президента», — сказала американский дипломат в интервью «Интерфаксу»

    По словам Лаврова, дипломаты должны отслеживать обстановку в стране пребывания и докладывать в Вашингтон, но не участвовать в политической жизни с точки зрения сбора и инструктажа оппозиции, поскольку это противоречит конвенциям о дипотношениях. 

    «Я не говорю уже о том, чем занималось посольство США при подготовке государственного переворота на Украине», — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

    Министр добавил, что соответствующие органы следят за тем, чем занимаются сотрудники дипмиссии США в России. В любом случае, судьбу выборов решают граждане РФ, а не зарубежные партнеры, резюмировал Лавров.

    Посольство США в России ответило на слова Лаврова о вмешательстве в выборы

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #лавров
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